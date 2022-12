Dinheiro contado: Inflação faz cliente abandonar cada vez mais produtos no caixa do supermercado

A quantidade de produtos abandonados em caixas de supermercados teve uma alta de 63,2% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2021, segundo uma pesquisa elaborada pela consultoria Nextop. De acordo com o levantamento, foram mais de 285 mil produtos deixados para trás.

O resultado da pesquisa, feita com 982 estabelecimentos, não chega a ser uma novidade para Igor Guimarães, gerente do supermercado Paizão, em Santa Luzia, na Grande BH. Ele conta que este tipo de movimento tem sido comum no estabelecimento.

“Nos produtos de hortifrúti é até mais comum. As pessoas se assustam com o preço depois que pesam o produto e, às vezes, deixam na banca mesmo, nem levam para o caixa”, conta.

O motivo principal desse fenômeno, de acordo com o levantamento, é que a renda dos brasileiros não tem acompanhado o ritmo de crescimento da inflação. Por causa disso, muitas pessoas acabam se surpreendendo no caixa, ao perceber que o dinheiro gasto em uma compra não é suficiente para repetir as compras nos meses seguintes.