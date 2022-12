PM realiza formatura do Proerd em Caetanópolis

Na tarde do dia 02Dez2022, foi realizada a Formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd no município de Caetanópolis.

A solenidade contou com a presença do Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Ten Cel José Onézio da Costa Júnior, do Prefeito Municipal, João Procópio de Almeida Filho e demais autoridades do município.

Nessa cerimônia, o instrutor do Proerd, Sub Ten Leonardo, formou 22 novos proerdianos da Escola Municipal Emílio de Vasconcelos Costa, e como forma de reconhecer e materializar esse momento, os discentes que confeccionaram as três melhores redações foram agraciados com uma premiação.

E como não podia faltar, para abrilhantar o evento se fez presente a mascote do Proerd – o Leão Daren, que alegrou todos os presentes.

Com Polícia Militar