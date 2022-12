Câmara entrega os Títulos: Honra ao Mérito e Cidadania Honorária

Pessoas que se destacam nos mais variados ramos de atuação em Sete Lagoas foram homenageadas pela Câmara Municipal na quarta-feira (30), no Splendore Eventos. Empresários, educadores, autônomos, lideranças e pessoas dos mais diversos segmentos foram lembrados pelos vereadores e receberam o Diploma de Honra Mérito e o Título de Cidadania Honorária para os não nascidos na cidade, mas que aqui construíram sua história e fazem a diferença, além de inspirarem pessoas de alguma forma.

A solenidade foi presidida pelo Vereador Pastor Alcides Longo de Barros (PP) onde, quase 100 personalidades, entre cidadãos sete-lagoanos e aqueles que aqui fizeram seu lar e fizeram a diferença em suas vidas, na história e no desenvolvimento do município.

O diretor geral da Rede de Ensino Promove do e da Rede Eldorado de Comunicação, Márcio Henrique Portilho de Carvalho, foi um dos condecorados com o diploma de Honra ao Mérito e ressaltou sua satisfação pelo reconhecimento. “Fiquei muito feliz em ter recebido a homenagem de honra ao mérito de Sete Lagoas. Trabalho há 17 anos na área de educação, com a transformação de vidas que, além de muita alegria, traz a satisfação em ver as pessoas conquistarem melhores condições, realizando seus sonhos através do ensino. Não posso deixar de falar uma coisa importante, porque o brasileiro é apaixonado com futebol, está há 15 anos sob a minha direção, a continuidade da Copa Eldorado, que dá acesso a todas as pessoas de Sete Lagoas e região de participarem, uma competição totalmente democrática. Essa homenagem vem me mostrar que devo prosseguir, pois estou no caminho certo, tanto pela educação quanto pelo esporte”, destacou Portilho, que teve seu nome indicado pelo Vereador Caio Valace.

Cada vereador, ao longo do ano, pode indicar nomes para receberem, o diploma de Honra ao Mérito e para se tornarem cidadãos honorários. Uma comissão avalia o histórico das pessoas indicadas e confere um parecer favorável. Todos as proposições são apresentadas e aprovadas no Plenário da Câmara.

Até a publicação desta matéria, a Câmara Municipal de Sete Lagoas não havia divulgado todos os nomes homenageados na edição 2022 da solenidade.