Polícia Militar realiza formatura do Proerd em Aracaí

Aconteceu na manhã de hoje (02/12), a Formatura do Proerd na cidade de Araçaí.

Nessa cerimônia, o instrutor Proerd – Sub Ten Leonardo, formou 23 novos Proerdianos da Escola Municipal Jorge Mascarenhas do município de Araçaí.

O evento contou com a participação do Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel José Onézio da Costa Júnior, do Comandante da 168ª Companhia de Polícia Militar, Capitão Robson de Souza Silva, do Prefeito de Araçaí, Márcio Gonzaga Dias de Oliveira, do Vereador Municipal Vírgilio Augusto Santana e demais autoridades civis e militares.

E é claro, que para abrilhantar a Formatura o Leão Daren, a mascote do Proerd, também esteve presente, animando, dançando, enfim espalhando todo seu carisma e entusiasmo.

Parabéns aos formandos, instrutor, diretores e envolvidos no evento.

Agência Local de Comunicação Organizacional – 25º BPM