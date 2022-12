Coordenador do Atlético-MG, Cristiano Nunes fala sobre perfil de Coudet: “Tem exigência muito alta”

– Você falou do Yuri e do Galhardo. Na verdade, não foi um desmaio, mas realmente por ter baixado os níveis de glicose, ficou um pouco tonto e precisou paralisar a sessão. Mas sempre respeitando as individualidades e limites. Só que exigência alta no dia a dia. Temos um controle do ambiente com dados em tempo real das execuções do atleta. Em início de temporada, é normal um ou outro atleta sentir mais. Só que é importante ressaltar que Eduardo Coudet e sua equipe tem uma exigência muito alta no dia a dia. Para que o atleta esteja na melhor condição em campo. E não será diferente no Atlético.