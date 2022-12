Reconhecimento e lugar de fala – Prêmio ConscientizAção 2022 homenageia Cida Couto, símbolo da cultura sete-lagoana.

No dia 07 de dezembro, acontecerá na Casa da Cultura de Sete Lagoas, a 5ª edição do Prêmio ConscientizAção, uma comenda para homenagear aqueles que desenvolvem projetos, militam e apoiam a resistência da negritude sete-lagoana.

Para o idealizador e realizador, Aloiz Marinho (Loló), esse momento é relevante não como compensação, mas por incentivar a continuidade e ativismo nas causas humanitárias. “Precisamos de mais iniciativas que apoiem e abram portas para a visibilidade preta em nosso país. Não podemos cruzar os braços enquanto o racismo insiste em nos ferir. Esse prêmio visa esse incentivo, pois entendo que as vezes a árdua batalha se torna um fardo pesado de se levar, mas com união e apoio, enxergo mais possibilidades e renovação de forças”, destacou o presidente da Ferceazilo (Federação Esportiva, Recreativa, Cultural, Educativa de Assistência Social Zizi Lourenço de Sete Lagoas).

Confira, em ordem alfabética, os nomes homenageados nesta edição:

Ademir Pereira Isabel

Alvimar Neri Pinto

ARACEUPO

Casa Vovó Solidária (Fernanda Tilepa)

Claudiney Garcia de Freitas

Click Sete

Darlan Martins Fernandes

Darlene Pereira Lessa

Eloiza da Conceição M. Alves de Almeida

Gisele Trindade

João Vieira Da Costa

Kenner Tarabal

Marcileia Olimpo

Marco Túlio S. Pereira

Maria Ap. Veríssimo

Maria C. Cruz Pereira

Mestre Marinheiro

Neuza de F. C. Carvalho

Rafael França

Rafael Glayson T. Soares

Rayane Ravache

Samba Gol

Simone F. dos Santos

Verônica Dymond Brasil

Sobre Cida Couto

Nascida no interior de Minas Gerais, na cidade de Itabira, Cida Couto viveu parte de sua adolescência na cidade de Raposos – MG. Casou-se aos 17 anos e ainda nessa idade teve seu primeiro filho, Carlos Antônio. Após ser abandonada pelo esposo, o criou sozinha até conhecer o grande amor de sua vida, Fabio Pires do Couto, com quem teve Flávia Patrícia Couto.

Enviuvou-se aos 28 anos, grávida de seu terceiro filho, Fábio Pires do Couto Filho. Na ocasião, não sabia estar gestante e, portanto, seu companheiro faleceu sem saber que seria pai. Responsável a partir de então por cinco crianças, Eliseu Lúcio, enteado, Cosme Antônio, filho adotivo, Carlos, Flávia e Fábio.

Sem formação acadêmica, somente tinha o ensino primário, aventurou-se na venda de enciclopédias, porta a porta para sobreviver. Dividia-se entre confecção de figurinos artísticos e do vestuário próprio e dos filhos e o trabalho formal de vendedora de livros.

Nessa época conheceu o teatro. Sua casa sempre foi um laboratório de cultura onde artistas locais ensaiavam e escreviam peças teatrais. Participou de alguns espetáculos que tinham cunho político, contestadores da ditadura militar. Foi militante nesse movimento.

De volta a Sete Lagoas, cidade que considerava como sua terra de coração, dividia-se entre três ofícios: Costureira, Cozinheira e Comerciante. Envolveu-se também rapidamente com os movimentos artístico culturais da cidade. Confeccionou vestuários para espetáculos do Expressar, para as procissões da Semana Santa e principalmente para a “Escola de Samba Dez pra Dez”.

Junto com a Família Abreu, participou ativamente da transformação do bloco “Batuque Dez pra Dez” em uma escola de samba. Colaborava em tudo, desde a escolha do Samba Enredo, passando pela apreciação dos figurinos, acompanhamento do trabalho nos barracões, ensaios e desfiles. A sua residência, inclusive, se tornava um dos barracões onde noites eram destinadas às confecções de alegorias e fantasias e, como sempre, as panelas estavam sempre cheias à disposição de todos que por ali circulavam.

Apesar do amor incontestável por sua escola de coração, em um dado momento sua paixão por Sete Lagoas falou mais alto e percebendo que a cidade merecia ampliar seu carnaval que já era sucesso em toda a região, fundou juntamente com os amigos José Afonso e Ada do Altíssimo uma nova Escola de Samba intitulada Bandeira Branca, sediada no bairro Boa Vista, local onde, naquele momento, fixava residência.

Pela “Dez pra Dez”, foi campeã várias vezes do carnaval sete-lagoano concorrendo com a forte Imperatriz Catarinense. No período em que esteve envolvida com a escola de samba “Bandeira Branca”, fez questão de elevá-la ao patamar de competitividade com as escolas concorrentes se dedicando da mesma forma que à Dez pra Dez.

Em 1987, adquiriu sua primeira casa própria, no bairro Santa Luzia, conhecido popularmente como Garimpo. Recentemente, vendo o carnaval da cidade se descaracterizar e percebendo que o Garimpo, berço do samba de nossa cidade, estava perdendo essa tradição. Cida acredita que o samba nesse bairro retirou muitos de caminhos perniciosos e, por isso, enfrentou todas as dificuldades impostas e, juntamente com amigos e alguns ícones do samba, reativou a escola de samba “Dez pra Dez”, primeiramente em forma de cordão carnavalesco e depois no formato miniescola nas ruas. A resposta do público foi muito positiva, o que a emocionou significativamente.

Com algumas limitações de saúde, passou a missão adiante, na esperança de que os mais novos não deixem que o samba de sua escola e de seu bairro de coração se silencie.

“Quando comecei, a Vasco da Gama já existia, mas era uma escola precária, sendo assim demos início ao bloco “Batuque Dez pra Dez”, para no segundo ano sair como escola. A história da Dez pra Dez era de pesquisa para sair o enredo, sempre lá na fazenda Joaquina de Pompeu.” Conta.

Sem forte concorrência a Escola sempre era campeã e esta realidade fez com que Cida se unisse às amigas Ada e Lia para formarem uma nova escola, a Bandeira Branca. O intuito não era estabelecer rivalidade e sim para competir em pé de igualdade. “No dia fizemos tudo, arrumamos tudo, fui para a reunião com a carta de demissão e disse que estava voltando para minha escola de coração, gosto muito da Bandeira Branca, mas amo a Dez pra Dez.” Enalteceu a fundadora da agremiação.

Em 2017 Cida foi homenageada na 31ª Festa do Folclore de Sete Lagoas, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, no Centro Cultural Nhô Quim Drummond.

E também pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba “Unidos Bunitas de Tá Querida”, do Bairro Boa Vista. Segundo o presidente Aloiz Marinho, “Loló”, Cida Couto recebeu homenagem no Dia Nacional da Consciência Negra ,20 de novembro, bem como na escolha da Rainha e Madrinha de Bateria da Escola, no dia 8 de dezembro de 2017.

No dia 1º de março de 2018, Cida Couto deixou órfãos, além de seus filhos, uma legião de apaixonados pela cultura popular sete-lagoana.

Da Redação