Janderson Avelar homenageia pessoas ilustres em Sessão Solene promovida pela Câmara Municipal de Sete Lagoas

Com o objetivo de homenagear pessoas ilustres, indicadas pelos parlamentares, a Câmara Municipal de Sete Lagoas realizou Sessão Solene na última quarta-feira (30).

A cerimônia contou com ampla participação dos homenageados, convidados especiais, vereadores, prefeito municipal e seu secretariado.O vereador Janderson Avelar protocolou várias proposições no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) indicando algumas pessoas para receberem a homenagem de Diploma de Mérito Legislativo, Título de Cidadania Honorária e Título de Honra ao Mérito, dentre eles destacam-se:

O Sr. Fabrício Frederichi Fonseca, recebeu o Diploma de Mérito Legislativo. Nasceu no Rio de Janeiro, onde residiu até os 15 anos de idade. Chegou a morar por um ano no norte do Brasil, na divisa com a Venezuela e após esse período, mudou-se para Sete Lagoas em 1995, aos 16 anos, onde concluiu seus estudos. Formado em Educação Física, Professor de Natação e Funcionário Público. Atualmente exerce com excelência suas funções no cargo de Sub-secretário na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A Sra. Helena Lúcia Martins, recebeu o Título de Cidadã Honorária. Natural de Santa Luzia – MG, cresceu na cidade de Sete Lagoas, se tornando um exemplo de superação. Trabalhou no Serpaf onde fez sua história e ajudou diversas pessoas nesse percurso. Também foi uma das fundadoras da Avosg (Associação das Voluntárias do Hospital Nossa Senhoras das Graças), que já tem mais de três décadas de atuação. E, além da sua contribuição na Associação, também participa do Conselho Municipal de Saúde, onde já atuou na presidência por quatro vezes.

O Sr. Cristiano de Paula Morais, recebeu o Título de Honra ao Mérito. Fruto do Projeto do Padre Adriano, tem um projeto social há 15 anos. Projeto este de suma importância, que tem como objetivo a doação de alimentos aos menos favorecidos, “Meu Pequeno Sonho,” e atualmente está à frente da Associação de Moradores do bairro Dona Silvia (Amoreds), onde ajuda junto aos outros membros da comunidade, com doação de alimentos, no esporte, cultura e lazer.

O Sr. Fernando Caldeira de Carvalho, recebeu o Título de Honra ao Mérito. Exerce a profissão de Gari e é Presidente Fundador do Projeto Social Gratidão, através do qual leva alegria, cultura e arte às crianças carentes, tendo atuado em diversos pontos da cidade, além de participar de vários eventos sociais.

O Sr. Paulo José de Godoy e Silva, recebeu o Título de Cidadão Honorário. Nascido em Belo Horizonte, Professor de Educação Física, Pós-graduado em História e Cultura Afro-brasileira, Pós-graduado em Educação Física Escolar e em Dependência Química.

Capoeirista a 34 anos, sendo mestre em capoeira a 8 anos. Possui vários projetos sociais com crianças e adolescentes, com aulas gratuitas de capoeira, levando a cultura da capoeira de Sete Lagoas à diversos municípios.

A Sra. Daniella Teixeira Martins, recebeu o Título de Honra ao Mérito. Sua religião é a umbanda, de matriz africana, tendo sua luta em prol da intolerância religiosa. Uma cidadã que busca com afinco o direito à igualdade social, promovendo eventos solidários para ajudar o próximo. Através da religião, tem atuado em projetos socias em prol de crianças, adolescentes e idosos, na busca de seus direitos perante o setor público.

“Foi uma sessão de grande importância para o nosso município, onde homenageei pessoas importantes e que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da nossa Sete Lagoas. Continuarei exercendo minha função como agente fiscalizador e legislador, buscando melhorias para a nossa população e conto com a contribuição de todos vocês sete-lagoanos, juntos somos mais fortes,” finalizou o parlamentar satisfeito em participar da solenidade.

Assessoria de imprensa/Janderson Avelar