Secretaria de Educação revela os dez semifinalistas do 1º Prêmio Destaque Educacional 2022

A Secretaria Municipal de Educação apresentou nesta sexta-feira, 25, os dez semifinalistas do Prêmio Destaque Educacional que reúne projetos de professores das escolas municipais de Sete Lagoas. Os vencedores serão conhecidos no dia 5 de dezembro em solenidade que será realizada no auditório do Unifemm.

O 1º Prêmio Destaque Educacional foi instituído pelo decreto nº 03/2022 e os trabalhos foram iniciados em setembro. No total, foram 35 projetos inscritos e todos foram classificados com excelência e impactaram na aprendizagem dos alunos que, no início do ano, somavam quase 70% de defasagem, devido aos dois anos de pandemia.

“Os projetos foram inovadores e atingiram as minhas expectativas. Ficou até difícil fazer a primeira eliminatória e definir os dez projetos destaques”, comenta Alexandrina Guimarães, gerente Educacional e idealizadora do Prêmio Destaque Educacional.

Puderam se inscrever os professores de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) efetivos ou contratados em exercício da função das unidades escolares da rede pública municipal e escolas conveniadas. Os projetos foram avaliados pela Comissão Coodenadora com uma análise dos seguintes critérios: coerência, criatividade, impacto, contextualização, eficiência, aplicabilidade, engajamento, intencionalidade, interdisciplinaridade e inclusão.

SEMIFINALISTAS:

ESCOLA PROFESSOR PROJETO CMEI Menino Deus ÉRICA VAZ PINHEIRO PEQUENOS GRANDES ESCRITORES E.M. Quincas Nogueira NILIANE MIRELE ALVES COSTA LEITURA E ESCRITA NO PROCESSO DA AQUISIÇÃO AUTONOMIA E. M Joaquim Drumond ALICE TOMAZ SILVA RESGATANDO O BRINCAR NA REELEITURA DAS OBRAS DE CANDIDO PORTINARI E.M Enízio Antônio Viana MARIA CRISTINA BICALHO BARBOSA LETRAS QUE CONTAM E ENCANTAM E. M Alípio Maciel modalidade EJA TATIANA APARECIDA VALGAS REIS DE ABREU ENSINO E USO DAS TECNOLOGIA NA EJA”RESGATANDO VALORES E ALIMENTANDO SONHOS” E.M Professor Teixeira da Costa JESSYCA PONTELO MARTINS OLIVEIRA PÁTRIA AMADA MUNDO-COPA DO MUNDO CATAR CMEI Mariza Galuppo SIRLEY MAGALHÃES FERNANDES CONSTRUINDO VALORES POR MEIO DA CANÇÃO “A LINDA ROSA JUVENIL” E.M Dalva Ferreira Diniz ADEMIR DE BARROS JUNIOR JORNAL ESCOLAR IMPRESSO SEMENTES DO AMANHÃ E.M Nádia Lúcia NILCE AVELINA ALFABETIZANDO COM LITERATURA INFANTIL CMEI Juvenal Machado de Barros SILVANIA APARECIDA .P .MOURA APRENDIZAGEM PARA TODOS “ O PASSÁRO SEM COR”