Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 homenageia destaques sete-lagoanos.

Na quarta-feira (23), o salão de festas do Bela Vista Social Clube foi palco de uma noite especial para os abnegados do esporte sete-lagoano e seus apoiadores. Realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC), Prefeitura de Sete Lagoas, o Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 condecorou atletas, imprensa e apoiadores do setor desportivo sete-lagoano.

Sob o comando do secretário de esportes, Fabrício Fredereghi Fonseca e de Carla Alves, a cerimônia destacou os desafios enfrentados pelos desportistas, evidenciando o amor transformador e abnegado daqueles que não desistem dos sonhos, além de participarem e realizarem projetos sociais e inclusivos.

Compartilhado pelo site: setelagoas.com.br, 64% dos atletas olímpicos têm alguma dificuldade para treinar, 42% não possuem patrocínio, 82% têm outra profissão além do esporte. No entanto, 94% dos atletas já passaram por projetos sociais, o que indica o alto potencial de desenvolvimento social atrelado à prática esportiva.

Para o secretário, Fabricio Fredereghi, homenagear os destaques esportivos do ano, evidencia a importância do esporte para a comunidade, ressaltando o poder realizador e transformador de cada um. “Temos que mostrar que vale a pena mudar o cenário esportivo em nosso município, e esse prêmio de momento espetacular, é para um grupo que se destacou em 2022, provando que depende apenas de nós mesmos”, evidenciou o secretário.

Confira a lista completa dos homenageados:

GRUPO 1:

MAURO ROBERTO FONSECA FRANÇA – ATLETISMO

JOSÉ ESTEVAN FERREIRA JUNIOR MIGUEL – BASQUETE

MARCOS FELIPE SILVEIRA MARQUES – FISICULTURISMO

GIOVANA LETÍCIA CARDOSO CIDADE AVELAR – VÔLEI

LEANDRO DOS SANTOS PIRES – VÔLEI DE PRAIA

GRUPO 2:

PAULO CESAR NABUCO – BEACH TÊNIS

LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES CARVALHAL NASCIMENTO – BEACH TÊNIS

GRUPO 3:

CRISTIANO VITOR ROCHA – PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL, CALISTENIA

GERALDA PEREIRA DA COSTA MARQUES – PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL, FUTEBOL

DILTON GONÇALVES DE MATOS – PRÊMIO SOCIAL, FUTEBOL

FABIO FERREIRA DE ARAUJO – PRÊMIO SOCIAL, SKATE

GRUPO 4:

LEANDRO LEONARDO LÁZARO DOS SANTOS SIMÕES – CICLISMO

MESSIAS BERNARDINELI DIAS – BICICROSS

GRUPO 5 – FUTEBOL:

DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE

IDEAL SPORT CLUBE

BELA VISTA FUTEBOL CLUBE

HURACAN ATLÉTICO CLUBE

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

GRUPO 6:

ANA LEONÍDIA SOARES – ESPORTE PARALÍMPICO

GLAZIELA MÁRCIA GONÇALVES – PROJETO RAIO DE LUZ, ESPORTE PARALÍMPICO

LEO ANGELOS ARAUJO CHAVES – NATAÇÃO PARALÍMPICA

GRUPO 7 – ESCOLINHAS DE FUTEBOL:

BOSQUE FUTEBOL CLUBE

ESCOLA UNIÃO TALENTOS SOCCER

PLANETA FUTURO FUTEBOL AJAX

MONTREAL ESPORTE CLUBE

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BOA VISTA

ESCOLINHA DO VERDE VALE

ESCOLA DE FUTEBOL DO BIRO BIRO

EQUIPE INSITUTO TRILHAR

GREMIO ESPORTE CURITIBA

ARENA TM

GRUPO 8 – VÔLEI DE QUADRA:

BERNARDO ACTOS

MARIA LUISA (MALU)

MARIANA ALVES CASSIMIRO (MARI CASSIMIRO)

GRUPO 9:

ALOIZ LOURENÇO MARINHO (LOLÓ MARINHO) – ÁRBITRO HANDEBOL

MARCO TULIO DA SILVA PEREIRA – ÁRBITRO GINÁSTICA OLÍMPICA

JOSIANE ALVES – PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL

FRANCIS JUNIO TEIXEIRA DIAS – PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL

BÁRBARA DIAS – RÁDIO ELDORADO, JORNALISTA DESTAQUE

GRUPO 10:

HUMBERTO HERNANE DIAS COTA JUNIOR – JIU JITSU

EDER DE OLIVEIRA – JIU JITSU

HERIVELTON PAULO MARTINS – ÁRBITRO JUDÔ

PABLO SAINT CLAIR DE SOUZA BATISTA – ATLETA KARATÊ

TAINARA DE OLIVEIRA MARQUES – TAEKENDO

WELLERSON VICENTE DE JESUS ALVES – TAEKENDO

GRUPO 11:

LIGA ECLÉTICA DE SETE LAGOAS – IN MEMORIAN POR LEIA DIAS

GRUPO 12 – NATAÇÃO MIRIM, INFANTIL, JUVENIL E JÚNIOR:



HELENA DINIZ NAHAS

LUISA OLIVEIRA TAVARES MIRANDA

ISABELA GUIMARÃES ROCHA

LEONARDO IDALGO CÍERO

LUIZ FELIPE MARQUES

FELIPE DINIZ NAHAS

GRUPO 13:

MARCO ANTONIO DELGADO – SQUASH

RONEY FRANÇA ALVES – TIRO DE PRECISÃO

RAFAEL TAVARES – TÊNIS INFANTIL

GRUPO 14 – IMPRENSA:

JOUBERT FERREIRA – J ESPORTES

DENIO MOREIRA DE SOUZA – RÁDIO WEB NOVIDADE

SILVA JUNIOR – RÁDIO ELDORADO

MARCELO RIBEIRO PAIVA – TV E RÁDIO CÂMARA

RONEI ROCHA – CLICKSETE

GRUPO 15: