Prefeitura inaugura novo Centro de Saúde da Várzea reformado e ampliado

Unidade de Saúde terá diversas especialidades, serviços e grupos terapêuticos.

Sete Lagoas ganhou mais um presente pelos seus 155 anos na tarde desta sexta-feira, 25 de novembro. Foi inaugurado o Centro de Saúde da Várzea Dr. Jeová Lopes. A unidade foi fechada no início de 2019 e, depois de quase quatro anos, agora se soma às outras unidades da atenção primária do município. O imóvel fica rua Manoel Corrêa da Cunha, 267, em posição estratégica e de fácil acesso também para usuários de outros bairros como São Geraldo, São José, Bandeirantes, Iporanga, Padre Teodoro e Flórida.

O Centro de Saúde da Várzea presta uma justa homenagem a um dos pioneiros da pediatria de Sete Lagoas e um dos fundadores do primeiro hospital infantil do interior de Minas. “Uma justa homenagem ao Dr. Jeová Lopes e à toda sua família, que também se sinta abraçada. Ele foi um profissional muito importante para a saúde de Sete Lagoas e agora terá seu nome eternizado nessa nova unidade”, disse o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes. A esposa do homenageado, dona Maria Doralina, não escondeu a emoção. “Estou muito emocionada. É um momento importantíssimo para mim. Jeová deve estar fazendo festa no céu”, agradeceu.

Em sua fala, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade lembrou da amizade que tinha com Dr. Jeová. “Ele foi um dos pioneiros da medicina infantil não só de Sete Lagoas, mas também da região. Ele foi um dos fundadores da Prontoclínica da Criança. Alguns anos depois me juntei a ele e outros médicos. Atendemos por décadas às crianças de dezenas de cidades. Ele amava a profissão e sempre trabalhou muito”, lembrou Dr. Euro, também bastante emocionado ao se recordar do amigo.

A coordenadora da unidade, Maria Helga Almeida, detalhou os serviços que serão oferecidos à população. “Teremos várias especialidades como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, pediatria, ginecologia, citologia, clínico geral, além de serviços como curativo, triagem, vacinação, acolhimento, e grupos de idosos, fisioterapia, planejamento familiar e gestantes, entre outros. Enfim, teremos uma turma muito boa trabalhando para a comunidade”, detalhou.

Depois de inaugurar a nova unidade, o prefeito Duílio de Castro e a vereadora Marli de Luquinha, autora do requerimento que pedia a reforma, lembraram dos esforços da atual gestão em prol da saúde da população. “É mais uma obra e menos um problema em Sete Lagoas. Além do CS da Várzea, já reformamos, ampliamos e inauguramos as unidades de saúde do Orozimbo Macedo, Cidade de Deus, Belo Vale, Luxemburgo, CVV, PA Belo Vale, CAPs AD, São Geraldo, Santa Luzia I e II e N.S. das Graças. Nos próximos dias serão entregues a nova sede do SAMU, a ampliação do Hospital Municipal e o ESF Barreiro. E para fevereiro, o tão aguardado reinício das obras do Hospital Regional”, disse o prefeito.

“Eu passava por este patrimônio público todos os dias e doía vê-lo abandonado. Poder entregar essa unidade é um presente que a população do bairro da Várzea e adjacências recebe nos 155 anos do município. Agradeço ao empenho do prefeito, que não mede esforços para tornar Sete Lagoas uma cidade cada vez melhor”, parabenizou a vereadora. A unidade de saúde da Várzea terá ainda mais uma função: um almoxarifado foi construído nos fundos para guardar as barracas da feira gastronômica da Praça do Escorrega. As chaves foram entregues à associação dos feirantes.