Campeão mundial de clubes acerta com Democrata para disputa do campeonato mineiro

O atacante Jorge Henrique que foi campeão mundial de clubes pelo Corinthians, em 2012, É do Democrata. O jogador, contratado até o fim do campeonato mineiro, chega para reforçar o elenco do Jacaré em 2023. O acerto foi viabilizado com participação importante da BET7K que, além de patrocinar a equipe, será um grande parceiro do Democrata com várias novidades para o torcedor durante a próxima temporada.

Jorge Henrique estava livre no mercado depois de ser peça importante do North, de Montes Claros, que venceu a segunda divisão estadual. Referências positivas, condicionamento físico, experiência e qualidade técnica foram os fatores que levaram o Jacaré a buscar a contratação.

O presidente de Democrata, Renato Paiva, acredita que “Jorge Henrique contribuirá demais com sua experiência e qualidade técnica. Trata-se de um jogador que se cuida muito. Tivemos as melhores referências possíveis dele, especialmente da passagem recente pelo North. Ele foi peça fundamental lá e, certamente, somará muito aqui no Democrata”.

Representante de Sete Lagoas na elite do futebol estadual, o alvirrubro segue se movimentando e já anunciou alguns nomes. O lateral Thainler, que fez parte do elenco deste ano, já foi confirmado assim como o volante Gustavo Crecci, o zagueiro Diego Augusto e o volante Juliano, também remanescente do elenco campeão do Módulo II.

Elenco, uniformes e patrocinadores para o Campeonato Mineiro de 2023 serão apresentados pela diretoria em um evento no início do próximo mês. “Será a oportunidade de a gente estreitar a relação com potenciais novos parceiros, além de reforçar o vínculo com aqueles que já estarão conosco em 2023”, finaliza o presidente.

Currículo com títulos recentes de Jorge Henrique.

• Vasco da Gama

Taça Guanabara: 2016

Campeonato Carioca: 2016

• Figueirense

Campeonato Catarinense: 2018

• Brasiliense

Campeonato Brasiliense: 2021

• North

Campeonato Mineiro: Campeonato Mineiro de Futebol segunda divisão 2022