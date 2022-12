Candidatos já podem consultar locais de prova do concurso do TJMG

Exame será domingo (4/12) em BH e mais oito cidades; siga o Instagram do Tribunal para mais informações

As provas do concurso para seleção de servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais serão realizadas no próximo domingo (4/12), nos turnos da manhã, para os cargos de oficial judiciário, e da tarde, para os cargos de analista judiciário. As últimas informações sobre o concurso podem ser obtidas no Instagram do TJMG.

Os inscritos já podem realizar a consulta de seus respectivos locais de provas no site da IBFC, organizadora do concurso. O endereço do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação é www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”.

O próprio candidato deve consultar e imprimir o Cartão de Convocação para as Provas. No cartão devem constar o nome completo, o número do documento de identidade, a data de nascimento, o cargo pretendido e demais dados do candidato.

Caso não consiga consultar o seu cartão, é preciso entrar em contato com a IBFC via telefone (11) 4788.1430 ou via e-mail concurso@ibfc.org.br, impreterivelmente até o dia 2/12.

As provas serão aplicadas nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.

O concurso prevê o provimento de 284 vagas existentes e a formação de cadastro de reserva para provimento de vagas que vierem a surgir, em cargos de níveis médio e superior no Poder Judiciário mineiro.

