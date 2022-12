Festival de Cultura Negra, em celebração ao dia da Consciência Negra tem apoio do vereador Caio Valace

Foram vinte dias de atividades que levaram à comunidade setelagoana reflexões, pautas e discussões importantes para o avanço da luta antirracista na nossa cidade.

O vereador Caio Valace, um dos principais articuladores dessas ações, atuante na luta da promoção da igualdade racial através da Presidência da Frente Parlamentar de enfrentamento do racismo da Câmara Municipal, participou das mais diversas ações. Desde oficinas, passando pela histórica inauguração da que nomeia a placa da Praça dos Orixas no bairro Cidade de Deus, até o encerramento no Garimbo com Samba de Criolo e show do artista afro-mineiro Sergio Pererê.

Para Caio “É importante duas coisas, garantir recursos para que estas ações sejam realizadas através de uma agenda fixa e que, as ações descentralizadas sejam priorizadas, para que possam chegar nas periferias e comunidades da nossa cidade”. Ele completa “Nós, como agentes públicos temos que ter a sensibilidade para atuar de maneira assertiva dentro das pautas sociais que nos são caras e trazer para o debate público as discussões necessárias.”

O Festival teve como objetivo construir, fortalecer e solidificar conhecimentos sobre a cultura negra, suas vertentes, usos, costumes e heranças presentes na nossa sociedade. A Câmara Municipal foi palco de oficinas, audiência pública e exposição sobre a cultura negra, outras ações foram levadas às escolas municipais, ao bairro Jardim dos Pequis, Cidade de Deus, Santa Felicidade e Garimpo.

Para o próximo ano fica a expectativa de ações mais robustas e da continuidade dessa agenda para que, possamos combater o racismo 365 dias em 2023.

O Festival foi construído e realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas através da Secretaria Adjunta de Cultura e foi muito bem-sucedido no que se propôs.

Ascom/vereador Caio Valace