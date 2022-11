Violência contra a Mulher em debate neste sábado, em Sete Lagoas

Evento é promovido pelo Serpaf, CMDM/SL e AMOVV

O dia 25 de novembro é celebrado no mundo inteiro como o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. E para debater o tema, em diversas atividades durante todo o dia, será realizada mais uma edição em Sete Lagoas do evento Sempre Vivas.

A promoção é resultado de parceria do Serviços de Promoção ao Menor e à Família (Serpaf) com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM/SL) e a Associação dos Moradores do Bairro Verde Vale (AMOVV/SL).

O Centro Comunitário União e Apoio Verde Vale, atual sede da AMOVV, abrirá suas portas para a comunidade e visitantes para um dia de debates através de filmes, oficinas de bordado, teatro e autodefesa, exposição interativa e feira de artesanato. Criado em 2017 pelo Serpaf, o encontro acontece agora, pela primeira vez pós pandemia da Covid, no dia 26 de novembro próximo.

A mensagem que o CMDM quer deixar para as mulheres é de que “serem vivas, respeitadas, valorizadas, independentes, seguras e livres são direitos” e que elas devem dizer “um alto Não a todas as formas de violência que são praticadas no dia-a-dia, em casa, na rua, no ônibus, no emprego, na escola, na consulta, nas políticas”. Devem dizer NÃO “aos preconceitos, humilhações, ameaças, empurrões; às relações que as aprisionam; ao abuso sexual, ao assédio, ao estupro; à exploração no trabalho; aos assassinatos, o feminicídio”. O CMDM enfatiza que “as mulheres são voz, desejos, arte, corpo, opinião, decisão”. Enfim, são Sempre Vivas” .

O dia será de muita troca de informações e experiências sobre a violência contra as mulheres, sobre as medidas que elas podem tomar e onde e quem procurar em situações assim. De 9h às 17h, o dia será de ouvir, falar, olhar, conhecer, fazer, criar, acolher e fortalecer.

História – O 25 de novembro foi declarado Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher no 1° Encontro Feminista da América Latina e Caribe, na cidade de Bogotá em 1981, como homenagem às Irmãs Mirabal, conhecidas como Las Mariposas, que, em atividades clandestinas, lutam por liberdade e respeito aos direitos humanos na República Dominicana. Minerva, Pátria e Maria Tereza foram brutalmente assassinadas pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo, no dia 25 de novembro de 1960. Seus corpos foram encontrados no fundo de um precipício, estranguladas e com ossos quebrados.

SERVIÇO

Evento: SEMPRE VIVAS

Onde: Centro Comunitário União e Apoio Verde Vale do SERPAF – Rua Francisco Alves Macedo, 226 – Verde Vale

Quando: 26 de novembro, sábado

Horário: 9h às 17h

Atividades: Feira – Bazar – Comida deliciosa – Oficina de Teatro – Oficina de Bordado – Oficina Mandala Olho de Deus – Oficina de Autodefesa – Cine-fórum – Conversas – Exposição interativa

por Márcia Raposo