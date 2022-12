Atlético-MG anuncia contratação do atacante Paulinho, ex-Vasco

Atacante é a primeira contratação do Galo e chega, inicialmente, por empréstimo até junho

O Atlético-MG anunciou a contratação do atacante Paulinho, desejo antigo do clube e que estava no Bayer Leverkusen, da Alemanha. O atleta de 22 anos chega como a primeira contratação para o elenco de Coudet para 2023. Veja as movimentações do Galo no mercado para 2023

Nas redes sociais, o Bayer confirmou o acerto para empréstimo do atleta até o fim de junho de 2023, quando termina também o contrato dele com o clube alemão. Após esse período, ele ficará no Galo com contrato definitivo.

– Paulinho deixará o Bayer para se juntar ao Atlético, por empréstimo, até que seu contrato termine, ao final da temporada 22/23 – escreveu o Bayer.

Paulinho acerta com o Atlético-MG — Foto: Divulgação/Atlético

Pouco depois da oficialização alemã, o Atlético-MG também confirmou a contratação:

Antes mesmo do anúncio oficial por parte dos clubes, Paulinho publicou um vídeo de Ronaldinho Gaúcho vestindo a camisa alvinegra e cantando: “Eu amo a vida. Não posso perder um minuto sequer, eu adoro viver. Eu amo a vida”.

Paulinho está na lista de ambições do Atlético-MG desde o ano passado, em meio à insatisfação do jogador no clube alemão. A situação se agravou nos últimos meses, com a evidência de que o atacante não renovaria o contrato.

O Galo, então, avançou para a assinatura de pré-contrato com Paulinho e passou a buscar acordo com o Bayer para liberação imediata do atleta. No clube alemão desde 2018, ele disputou 79 partidas, com nove gols e quatro assistências.