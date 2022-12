Chuvas fortes deixam dois mortos no norte do estado do Rio

Mortes foram registradas em Conceição de Macabu e Carapebus

Fortes chuvas atingiram nessa quarta-feira (30) o norte do estado do Rio de Janeiro. Os temporais deixaram pelo menos dois mortos e cinco feridos em dois municípios.

Em Conceição de Macabu, pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. Um deslizamento no bairro da Bocaina provocou a morte de uma idosa de 62 anos.

A filha dela foi resgatada com vida e segue internada em estado grave. O Hospital Municipal Ana Moreira registrou o atendimento a cinco pessoas feridas.

As aulas na rede municipal foram suspensas hoje (1º) e amanhã (2). Além disso, três unidades de saúde, também afetadas pela chuva, não abrem hoje.

Em Carapebus, um idoso morreu atingido por um raio. Segundo a prefeitura, há informações de pessoas que estão desaparecidas devido às enchentes. As escolas estão preparadas para receber desabrigados. Assim como em Conceição, as aulas também foram suspensas hoje no município.

A concessionária Rio+Saneamento informou que o fornecimento de água foi interrompido em Carapebus, devido à queda de energia nos locais de captação.

No município vizinho de Macaé, nas 24 horas até o início da noite de ontem, tinham sido registrados 220 milímetros de chuva, volume esperado para todo o mês. Sessenta pessoas tiveram que deixar suas casas, segundo a prefeitura.

As aulas da rede municipal de Macaé foram suspensas. Uma queda de barreira provocou a interdição total da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro de Imboassica, na tarde de ontem. A via foi liberada posteriormente.

Matéria alterada às 9h41 de hoje (1º) para atualização.

Agência Brasil