Saída do Atlético? Nacho comenta possível volta ao River Plate: ‘Vamos ver’

Com contrato no Galo até dezembro de 2023, meia argentino deu entrevista a um canal argentino e voltou a falar sobre um possível retorno ao River

De saída do Atlético? Com contrato até o fim de 2023, o meia Nacho Fernández comentou uma possível volta ao River Plate, da Argentina. O jogador do Galo passa as férias em seu país natal.

Nacho é um nome bastante querido no River. O canhoto defendeu as cores dos “Millonarios” de 2016 ao início de 2021, contribuindo com 29 gols e 19 assistências em 183 partidas.

Com o River, Nacho Fernández conquistou uma Supercopa Argentina, três Copas Argentinas, uma Copa Libertadores e duas Recopas Sul-Americanas. O meia ganhou notoriedade a nível continental e era preterido por outros times do Brasil à época da contratação pelo Atlético

Em entrevista a um canal argentino, Nacho comentou sobre um possível retorno ao clube que o projetou continentalmente. “Não sei, vamos ver. O Enzo Francescoli (diretor de futebol do River) me disse que as portas estão abertas, mas a decisão não passa por mim. Temos que esperar e ver o que acontece”, afirmou Nacho ao canal ERDTv, no YouTube.

“Estou de férias, desfrutando um pouco da família e, no meu caso, foi um ano bom no pessoal, mas difícil no coletivo porque a minha equipe aspirava outras coisas. Agora é esperar o próximo ano para saber como será o meu futuro e veremos”, completou.

Em duas temporadas no Atlético, Nacho Fernández marcou seu nome na história do clube mineiro. O argentino é bicampeão estadual e também conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Já são 19 gols e 21 assistências em 109 jogos.