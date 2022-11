SPIN-TEC: UFMG inicia testes em humanos da primeira vacina brasileira contra Covid nesta sexta

A UFMG procura pessoas para participar das fases 1 e 2 dos testes clínicos. Os interessados devem ter entre 18 e 45 anos, ter recebido as duas doses iniciais de CoronaVac ou AstraZeneca e uma ou duas doses de reforço com Pfizer (há pelo menos 9 meses) ou AstraZeneca (há pelo menos 6 meses) e residir em Belo Horizonte durante os 12 meses de estudo. Mulheres não podem estar grávidas ou amamentando.

Dessa forma, segundo a Fiocruz, a SpiN-TEC poderá oferecer proteção contra novas variantes da Covid-19. É uma vacina que atua na produção de anticorpos e também no nível celular, induzindo resposta de linfócitos T, células do sistema imunológico que atuam na resposta antiviral.

De acordo com Ricardo Gazzinelli, coordenador do estudo do imunizante no CTVacinas da UFMG, a ideia é que funcione como dose de reforço, uma vez que a maior parte da população já recebeu outras vacinas. “Nosso pedido à Anvisa é para testarmos a capacidade de resposta em relação a esse reforço contra a Covid-19”, explicou o pesquisador.