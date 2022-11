Exportações do agronegócio mineiro mantêm crescimento e registram novo recorde

Produtos foram enviados para 172 países. Valor alcançado de US$ 12,9 bi, no acumulado até outubro, já supera todo o valor alcançado no ano passado

As exportações mineiras do agronegócio somam US$ 12,9 bilhões, com crescimento de 49,2% no valor, no período acumulado de janeiro a outubro, e registram novo recorde histórico. O valor mantém a trajetória de crescimento, superando o resultado obtido em 2021, que havia sido o melhor da história com US$ 10,5 bilhões.

O bom desempenho também foi verificado em relação ao volume embarcado, que alcançou 11,8 milhões de toneladas, com crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período anterior.

“Mais uma vez o agro mineiro mostra seu potencial como diferencial positivo para a balança comercial do estado. O setor produtivo a cada dia se apresenta mais organizado e profissionalizado. Isso se traduz em incremento nas divisas, com criação de emprego, geração de renda e projeção internacional da nossa produção”, afirma o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Thales Fernandes.

Os produtos mineiros foram enviados para 172 países. Os principais destinos foram China (US$ 4 bilhões), Estados Unidos (US$ 1,3 bilhão), Alemanha (US$ 1,2 bilhão), Itália (US$ 632 milhões) e Bélgica (US$ 579 milhões).

Seapa / Divulgação

Café

Principal produto da pauta de exportações do estado, o café alcançou a receita de US$ 5,6 bilhões, com crescimento de 63% no valor e 1,7% no volume em relação ao acumulado nos meses de janeiro a outubro do ano anterior. O café mineiro foi enviado para 84 países, liderados pela Alemanha e Estados Unidos.

Complexo Soja

O complexo soja obteve receita de US$ 3,3 bilhões com o embarque de 5,4 milhões de toneladas. O crescimento é de aproximadamente 53% no valor e 14% no volume. A soja mineira foi destinada a 41 diferentes destinos. Entre os principais, destacam-se os países asiáticos (China, Tailândia, Irã e Taiwan).

Carnes

O setor de carnes também acompanha o cenário positivo com o embarque de 356 mil toneladas e receita de US$ 1,5 bilhão. Todo o setor, incluindo as carnes de frango, bovina e suína, representou 11,6% do valor total da pauta exportadora.

Complexo Sucroalcooleiro

O complexo sucroalcooleiro (açúcar e álcool) obteve US$ 1,1 bilhão, com a exportação de 2,9 milhões de toneladas. A receita do setor teve crescimento de 18,3% no período.

Produtos Florestais

O segmento, que abrange a celulose, madeira, papel e borracha, alcançou US$ 749 milhões com a venda de 1,1 milhão de toneladas e participação de 5,8% nas vendas da pauta exportadora do agronegócio.

Agência Minas