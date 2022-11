Cachoeira com descontos de até 95% para quem está em dívida com o município

Desconto será sobre juros e multas, de acordo com o número de parcelas escolhidas

O contribuinte de Cachoeira da Prata, pessoa física ou jurídica, que precisa regularizar suas dívidas fiscais com o município já pode realizar a sua adesão ao REFIS 2022.

O Programa de Recuperação Fiscal traz a possibilidade do parcelamento em até 48 meses, com descontos de até 95%, sobre juros e multas, de acordo com o número de parcelas escolhidas pelo contribuinte.

Trata-se de uma excelente oportunidade para que o munícipe regularize os seus débitos com o município e contribua com o desenvolvimento da cidade. As condições são as seguintes:

95% de desconto em multas e juros: Para pagamento à vista;

75% de desconto em multas e juros: Para parcelamento em até 24x;

50% de desconto em multas e juros: Para parcelamento em até 36x;

25% de desconto em multas e juros: Para parcelamento em até 48x.

A adesão pode ser feita até o dia 20 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 12h às 16h, no DAE – Departamento de Água e Esgoto.

