Tchau, ressaca: nutricionista dá dicas para intensificar a recuperação do organismo

Os cuidados pós-evento devem contar com descanso e alimentação equilibrada, além da hidratação.

Quem nunca exagerou nas comemorações e sentiu, no dia seguinte, aquela sensação ruim, cabeça pesada, enjoo e fadiga extrema, não é mesmo? Todos esses sintomas podem estar ligados à ressaca. E, principalmente no final do ano, com tantas festas e comemorações, se torna ainda mais importante o cuidado com o organismo para que o problema não acabe com os momentos de descontração.

Vitória Falcão, nutricionista parceira da MadeReal, empresa que produz e comercializa shots funcionais e prensados a frio, explica o que acontece quando ingerimos bebidas alcoólicas em excesso. A ressaca nada mais é do que um desequilíbrio no organismo causado pelo consumo de álcool em excesso. Ela acontece devido à desidratação que a bebida provoca no organismo e por causa da sobrecarga no fígado, que tem a função de eliminar o álcool do sangue. Além da desidratação, outros sintomas como constipação, diarreia, vômito e dor abdominal podem estar relacionados”, explica.

A nutricionista ainda pontua que não existe uma forma de tratamento correta para o problema, mas beber um copo de água para cada copo de bebida pode diminuir as chances de uma ressaca, além de investir em uma alimentação equilibrada e descanso. “Outra alternativa é investir em bebidas funcionais, caso o dia seguinte traga complicações. Ao misturar as propriedades de diferentes alimentos como frutas, água de coco, especiarias, ervas, cascas e flores comestíveis, o nosso organismo recebe um grande aporte de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes essenciais para o seu bom funcionamento o que, consequentemente, pode diminuir aquela sensação ruim”, diz Vitória.

Para aqueles que levam uma vida corrida ou que buscam o máximo de praticidade, Vitória comenta que o consumidor consegue encontrar formulações prontas e engarrafadas sem grandes dificuldades, a exemplo do Bomb 02 formulado com de vinagre de maçã, gengibre, limão e água de coco. O vinagre de maçã já é velho conhecido por ser rico em ácidos, como o gálico, lático, málico e cítrico, que juntos atuam diretamente no fígado e na melhoria da sua atividade. O gengibre e o limão ajudam a fortalecer a imunidade e a alcalinizar o sangue, seguido da água de coco, que já é rica em nutrientes e é considerada um isotônico natural.

Nessas combinações, a precisão dos ingredientes é maior do que as receitas caseiras e o produto pode ser entregue fresco, em casa, o que aumenta a vida útil do shot.

