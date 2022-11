Mostra no Terminal Urbano encerra programação de 155 ações da Secretaria de Assistência Social

Cronograma reuniu todos os setores assistenciais, parceiros e celebrou o aniversário de Sete Lagoas

Um dos locais de maior circulação de pessoas de Sete Lagoas recebeu uma ação especial da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, nesta quarta-feira, 30 de novembro. A 1ª Mostra Socioassitencial movimentou o local de 9h às 13h, com oferta de vários serviços, apresentações artísticas e distribuição de brindes. O evento também faz parte das celebrações dos 155 anos da cidade.

A Assistência Social realizou um conjunto de atividades celebrando o aniversário da cidade. No total, foram 155 ações que serviram para integrar setores, aumentar o contato com o público alvo e também confraternizar. Desta vez, o cenário permitiu diversas possibilidades de interação. “Mais um belo evento de celebração à nossa cidade. Estamos mudando a cara de Sete Lagoas construindo políticas públicas para a população e este contato direto é o caminho. Nossa administração é humanizada e procura ouvir o cidadão. Aqui temos uma ótima oportunidade para isso. Parabéns Sete Lagoas pelos 155 anos”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

Para fechar o cronograma em alto nível a mostra reuniu boa parte da equipe da Assistência Social e ainda contou com importantes presenças como da Adivisete que apresentou seus trabalhos, da Escola Grau Técnico oferecendo serviços de saúde, Guarda Civil Municipal e outras secretarias municipais. “Um encerramento de um conjunto de 155 ações em grande estilo. Agradeço todos os parceiros que enriqueceram essa mostra e contribuíram para que a cidade ganhasse esse presente. Parabéns Sete Lagoas”, comentou Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Esse braço assistencial da Prefeitura possui vários equipamentos e estiveram no Terminal Urbano: Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Assistência Social (CREA), Centro Pop, Vigilância Socioassistencial, Projeto Acolher, Acolhimento de Crianças e Adolescentes, Programa Criança Feliz, Passe Livre, CadÚnico e setor administrativo.

A programação contou com apresentações de Paola Bracho, usuária do Centro Pop, da cantora Simone Costa, dos facilitadores da oficina de dança SCFV e aula de Lian Gong do professor Izaria Soares da Silva.