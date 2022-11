Solenidade da Grande Medalha de Mérito de Sete Lagoas 2022 contou com 71 homenageados

Evento, instituído por lei, foi realizado na noite do dia 29 de novembro no Jardim Real

Sete Lagoas viveu uma noite especial nesta terça-feira, 29 de novembro, em comemoração aos seus 155 anos. O espaço de eventos Jardim Real recebeu a solenidade de entrega da Grande Medalha de Mérito de Sete Lagoas 2022. Trata-se de uma tradicional, justa e importante homenagem a pessoas e instituições que realizam relevantes serviços ao município e levam com orgulho o nome da cidade.

“É uma oportunidade que temos de homenagear essas pessoas que de certa forma contribuíram para gerar renda, cultura, esporte, enfim, levar o nome da cidade para além de nossas fronteiras. Eu, como prefeito, representando a população de Sete Lagoas, não poderia deixar de reconhecer essas pessoas. Queríamos homenagear muitas mais, mas essas que estão aqui hoje contribuíram para que a cidade seja cada vez mais nascida para o alto”, afirmou o prefeito Duílio de Castro, que compôs a mesa ao lado do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, do presidente da Câmara Municipal, vereador Alcides Barros, e dos procuradores do Município Leonardo Braga e Helisson Paiva.

O presidente do Conselho da Medalha, Leonardo Braga, também falou da responsabilidade em escolher os homenageados a cada ano, uma vez que a entrega da Medalha é instituída por lei. “É sempre uma satisfação renovada participar desse evento tão significativo no calendário de Sete Lagoas e uma honra participar da escolha de nomes que contribuem nos vários segmentos para o crescimento dessa cidade tão generosa com seus filhos e tantos outros que aqui se aportam. Sabemos que outros tão merecedores quanto acabam ficando de fora, mas a cada ano renovamos a perspectiva de poder homenagear essas pessoas”, comentou.

Ao todo foram 71 homenageados entre autoridades, civis, militares, religiosos, empresas, instituições e personalidades que elevam o nome do município. Um dos homenageados, Geraldo Magela, o Geraldinho do Caldo da Lua, executou o hino nacional brasileiro. Os homenageados desse ano não esconderam a emoção pelo reconhecimento, como a professora de canto Tatiana Paula Silva. “Eu tive duas participantes de Sete Lagoas no The Voice Kids esse ano. Então temos muita gratidão à Prefeitura por essa homenagem. Foi a primeira vez que uma cidade com menos de 500 mil habitantes teve duas participantes no programa”, comemorou. “Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que recebo uma homenagem como essa. Agradeço a todos”, contou a jovem cantora Lorena Araújo, de 10 anos. A outra participante do programa, Júlia Almeida, de 15 anos, também agradeceu o reconhecimento. “Foi uma experiência incrível. Estar aqui é uma honra e uma grande oportunidade”, disse.

Quem também se alegrou com a condecoração foi o diretor regional do Sesc-MG, Cláudio Alaggio Araújo. “Ficamos muito felizes e honrados de estar aqui, agradecendo à Prefeitura em reconhecer toda a atuação do Sesc, dentro de sua missão de transformação social. Isso só nos motiva ainda mais em continuar atuando na região, junto às instituições, para trazer ainda mais benefícios para a sociedade mineira, principalmente sete-lagoana”, corroborou.

A solenidade terminou ao som da dupla Carine & Juliano. Confira o álbum de fotos AQUI (https://drive.google.com/drive/folders/155YEuSrP6gZnuAoAgy0SWf5TAXvyAPtz?usp=sharing) e a lista completa dos homenageados:

GRANDE MEDALHA DO MÉRITO DE SETE LAGOAS 2022 – HOMENAGEADOS

ADMILSON CORREIA DE LIMA

ALBER ALÍPIO RIBEIRO

ALEXANDRE VIANA CORRÊA

AMANDA LUIZA RIBEIRO

AMAURI ARTIMOS DA MATTA.

AMILTON DE MATOS DUATE

ANDREA DE MOURA RODRIGUES FRANÇA REIS

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE

CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES

CARLOS EDUARDO VIEIRA GONÇALVES

CLÁUDIO ALAGGIO ARAÚJO

COOPERLIDER PROTEÇÃO VEICULAR

CORONEL MURILO CÉSAR FERREIRA

DALVA DE CASTRO MACHADO

DELMA APARECIDA SALLES PEREIRA

DIVALDO ANDRADE CAPUCHINHO FILHO

EDSON VARGAS DIAS

ELOÍSA FATIMA METZKER

ERIK SOARES DE PAULA

EUCLESIO DE FARIA LIMA MOREIRA

FERNANDA DUARTE GONÇALVES

FRANCISCO COTA DE OLIVEIRA

FRANCISLENE BORGES TEIXEIRA

GERALDO JOSÉ DUARTE DE PAULA

GERALDO MAGELA DE SOUZA PONTES

GILMAR DIAS DOS SANTOS

GIOVANI FRANÇA

GILSON LIBOREIRO DA SILVA

GUSTAVO HENRIQUE DIAS REIS

HEMI ÁLICA DUARTE LIMA COSTA

HIGINO LOPES PEREIRA NETO

JOÃO LUIS TORRES DOS SANTOS

JOSÉ ÉLIO EVANGELISTA GOMES

JOSE MELQUIADES CAPANEMA

JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

JULIA ALMEIDA

JÚLIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA

KARINE ARAUJO RIBEIRO

LAIS PIRES FARNETTI.

LARA JAMILLE SILVEIRA SILVA

LÉO ANGELOS ARAÚJO CHAVES

LORENA MARIA ARAÚJO DE SOUZA

LOUCIMAR DO EGITO RIBEIRO

LUIZ SARAIVA FARIA FERREIRA

MAGNO ABREU MACHADO

MAJOR HERIVELTON CAMILO SOARES

MARCELO RODRIGUES DA COSTA FERNANDES

MARIA TEREZA RODRIGUES

MARLÊDE R. OLIVEIRA ANDRADE

MARCIO ALEXANDRE QUERICHELLI

MAURO DE MELO FIGUEIREDO

MAYARA FERNANDES DA CUNHA SILVA

MÚCIO EDUARDO DA SILVA JÚNIOR

NATÁLIA FRANÇA ABREU LIMA

NILIO SILVEIRA

PATRÍCIA HELENA BATISTA SILVEIRA

PAULO RAMOS BOTELHO ANTUNES

PAULO SERGIO DAMASIO

RENATO BRETZ PEREIRA

RICARDO DA CRUZ

RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ROCHA REIS

RÔMULO CAETANO SILVA

SALETE FERREIRA SANTOS DE JESUS

SILVIA GERALDA MARQUES

TAINARA DE OLIVEIRA MARQUES

TENENTE CORONEL JOSÉ ONEZIO DA COSTA JÚNIOR

TIBURCIO MARQUES RODRIGUES

VAGNALDO GERALDO FONSECA

VALDÊNIA MARIA VOLPI SANTANA

WASHINGTON MUNAIER

WASHINGTON SOUZA PIRES

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom