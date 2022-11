Centro Pop de Sete Lagoas desenvolve trabalhos com população em situação de rua

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP, previsto no Decreto n° 7.053/2006 e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, constitui-se em unidade de referência da Proteção Social Especial de Média Complexidade, de natureza pública e estatal, devendo ofertar obrigatoriamente o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

O Centro POP representa o espaço de referência para o convívio grupal, social e para o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito, onde são proporcionadas vivências para o alcance da autonomia,estimulando, além disso, a organização, a mobilização e a participação social e reinserção familiar.

É realizado o serviço de Abordagem que tem por objetivo ofertar os serviços da Assistência Social e, quando necessário, encaminhamento a outras políticas públicas. Ressaltamos ainda que, durante as intervenções executadas. É feito abordagem de efeito educativo e reflexivo sobre o espaço por eles utilizados, onde se esclarece que o espaço é público e de uso coletivo.

Desta forma, é realizado o que está dentro da competência do serviço, respeitando o direito do usuário de ir e vir.Diariamente são ofertados acesso à alimentação (café: manhã e tarde), espaço para higiene pessoal, lavanderia, guarda de pertences e doações de roupas, calcados e cobertores. Para os usuários que não querem dormir na rua, é ofertado o pernoite na Casa de Passagem, com direito a almoço e jantar.

É realizado também atendimento técnico com psicólogos e assistentes sociais e, através de oficinas temáticas realizadas com parceiros e a equipe técnica do serviço, é oferecido ao usuário momentos de reflexão e interação com outros usuários sobre suas vivências.