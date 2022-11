Caged: Sete Lagoas mantém saldo positivo na geração de empregos formais em outubro

Número de carteiras assinadas no décimo mês do ano foi novamente superior em relação às demissões

O Caged (Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgou, nesta terça-feira, 29, que o Brasil criou 159.454 empregos formais em outubro. No acumulado do ano, o saldo do Caged é positivo em 2,3 milhões de vagas com carteira assinada. A informação foi dada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Segundo o Caged Nacional, Sete Lagoas manteve saldo positivo na relação entre demissões e contratações em outubro de 2022 pelo oitavo mês seguido. Foram 2.425 demissões e 2.465 admissões, um saldo positivo de 40 vagas preenchidas, apesar da desaceleração no ritmo de contratações a nível nacional, que foi de 7,7%, e de demissões, que caíram 1,9%.

Nos últimos 12 meses (novembro de 2021 a outubro de 2022), o saldo também segue positivo. Foram 31.778 contratações e 28.374 desligamentos, um saldo positivo de 3.404 empregos (variação de +5,81%) na cidade. No acumulado do ano o saldo também segue positivo. De janeiro a outubro foram 26.929 admissões e 24.258 desligamentos, uma diferença positiva de 2.671 trabalhadores com carteira assinada no município (+4,5%). Os dados podem ser consultados em http://pdet.mte.gov.br/novo-caged

Empreendedorismo

O resultado do Caged tem impacto efetivo em outros setores acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) como, por exemplo, nos atendimentos registrados pela Sala Mineira do Empreendedor. No período de janeiro a outubro de 2022, em média, foram abertas 93,6 novas empresas por mês. Somente em outubro foram 84 novos CNPJs criados no município. No total, são 936 novas empresas criadas nos primeiros dez meses do ano. Já em relação à criação de microempreendedores individuais (MEI), o Sebrae local informa que em outubro foram feitos 34 novos registros, com um total acumulado de 1.691 novos MEIs criados em 2022.