Corpo de Bombeiros recebe veículo para atender salvamento e afogamento

O veículo de meio milhão de reais dará suporte para pelo menos 21 municípios da região_

O Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas recebeu na manhã desta quarta-feira, 23 de novembro, com a presença de autoridades regional, uma nova viatura que auxiliará no combate ao incêndio e salvamento de vítimas de acidentes em toda região. O veículo foi destinado para Companhia pelo Deputado Estadual Douglas Melo por meio de recursos de emenda parlamentar no valor de meio milhão de reais.

A viatura garantirá mais agilidade e mobilidade para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Douglas Melo destacou a importância desta indicação para reforçar as estratégias de segurança pública de Sete Lagoas e toda região. “Hoje é um momento de extrema importância para segurança pública não só de Sete Lagoas, mas de pelo menos 21 cidades da nossa região, a nova viatura vem complementar a estrutura de emergência do Corpo de Bombeiros da nossa microrregião. Vai ajudar muito no combate a incêndios e salvamento no geral. Quando a Corporação me solicitou não medi esforços para atender. Digo que sempre que me for solicitado buscarei ao máximo atender os anseios da população.”, afirmou.

O Comandante da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, o Major BM Ulisses Silva de Oliveira, agradeceu ao parlamentar em nome de todos. “Com o apoio do Deputado, hoje, recebemos mais uma viatura, moderna e multifunções. Ela fara grande diferença no tempo resposta dos nossos atendimentos, isso salvará vidas. A população poderá sempre contar conosco, pois somos os amigos certos nas horas incertas.” finalizou.

Ascom/Dep. Douglas Melo