Juninho elege jogo da mudança de rota do América-MG no Brasileiro e cita superação pessoal: “Um salto”

Nas redes sociais, volante relembra partida que marcou a retomada do Coelho

De um momento de tristeza, Juninho e o América-MG arrancaram forças para se reerguerem. O volante, uma das lideranças do time, elegeu o momento de “virada de chave” do Coelho no Campeonato Brasileiro. O time, que estava na zona de rebaixamento, terminou a competição classificado à Sul-Americana, muito perto de novamente disputar a Copa Libertadores.

A mudança de rota do América começou em uma derrota. Uma dolorosa derrota, principalmente para Juninho. O time perdeu em casa por 1 a 0 para o Palmeiras. O meio-campista perdeu um gol incrível, nos acréscimos. Ele e a meta. Mas finalizou para fora (veja no vídeo acima).

“Um dia que seria para ser esquecido. (…) Mas não foi. (…) Esse dia foi um marco, uma mudança de chave pra nós”, escreveu o volante.

Juninho, volante do América-MG — Foto: Kely Pereira/AGIF

Nesse dia, o América estava na zona de rebaixamento. A equipe não se abateu. Reagiu. Emplacou quatro vitória seguidas, nove jogos de invencibilidade. Passou a brigar por vaga em torneios sul-americanos.