Douglas Melo conversa com professor da Universidade de Brasília sobre volta dos tremores em Sete Lagoas

*Douglas Melo conversa com professor da Universidade de Brasília em relação a volta de tremores de terra em Sete Lagoas*

_O forte tremor ocorreu na noite de ontem por volta das 23 h_

Novamente os moradores de Sete Lagoas voltaram a sentir os tremores de terra na noite de ontem (23), houve também relatos de estrondos. O deputado estadual Douglas Melo entrou em contado com o professor da Universidade de Brasília, George Sand Leão, do departamento geociências. O professor George está atuando nas pesquisas relacionadas aos tremores na cidade, inclusive trouxe os sismógrafos (parelhos que registram os movimentos do solo) que estão instalados na localidade.

Douglas Melo relatou que, segundo Sand ,o tremor de terra ocorreu na cidade de Prudente de Morais e devido à proximidade dos municípios o impacto foi sentido com tanta intensidade. Na próxima semana uma equipe da Universidade de Brasília – UnB estará no município e com a expetativa de dar uma reposta aos setelagoanos. As linhas de investigação da equipe são causas naturais, extração de água ou uso de explosivos. A reposta pode está próxima devido ter ocorrido pela primeira vez os tremores com os sismógrafos instalados.

“ Quero dizer que estou muito preocupado com está situação como toda população, estou fazendo o meu papel que é buscar repostas ao lado de quem tem o conhecimento necessário para nos dizer o por que os tremores estão acontecendo.”. finalizou o parlamentar em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A Defesa Civil de Sete Lagoas não tem registro de danos, humanos ou materiais, provocados pelo abalo.

Ascom/Dep. Douglas Melo