Diretor do Leverkusen confirma negociação com o Atlético-MG por Paulinho

Jogador chegaria em janeiro por empréstimo com acordo costurado para compra no meio do ano

O Bayer Leverkusen confirmou, oficialmente, que negocia o atacante Paulinho com o Atlético-MG. O jogador chegaria ao Galo em janeiro por empréstimo com um acordo costurado para compra no meio do ano, quando termina seu contrato na Alemanha.

– Estamos em negociação – disse Simon Rolfes em breve declaração à revista alemã Kicker.

O Atlético e o jogador não comentam sobre o assunto. Paulinho chegou a indicar que terá novo destino em 2023. E o ge apurou que o clube será mesmo o Galo, com acordo verbal entre as partes. Segundo a publicação alemã, o valor do negócio entre os clubes será de “seis dígitos”.