5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar recebe viatura de auto salvamento médio 

Na manhã desta quarta-feira (23) foi entregue pelas mãos do Deputado Estadual Douglas Melo, as chaves da viatura Auto Salvamento Médio (ASM) que fará parte da frota de veículos operacionais da 5ª Cia Ind BM em Sete Lagoas.

O evento foi realizado na 1ª Companhia Operacional da 5ª Cia Ind BM, localizada na Av. Doutor Renato Azeredo nº 100 e contou com a presença do Deputado Estadual Douglas Melo, do Coronel PM Murilo, Comandante da 19ª RPM e do Major BM Ulisses, Comandante da 5ª Cia Ind BM, dentre outras autoridades militares e civis.

A viatura entregue foi viabilizada através de emenda parlamentar estadual, que é um instrumento que possibilita a melhor alocação dos recursos públicos, atendendo às demandas da comunidade representada pelos seus parlamentares.

Esta viatura conta com materiais para atendimento dos mais diversos tipos de ocorrências de salvamento, desde as mais simples como salvamento de animais e realização de vistorias operacionais, até as mais complexas como atividades em altura, terrestre, veicular e mergulho autônomo.

O recebimento desta viatura de salvamento foi de suma importância para a Cia Ind BM, pois implementa a infraestrutura local contribuindo para o crescimento e melhora dos atendimentos do CBMMG em Sete Lagoas e mais 21 municípios atendidos pela Unidade. Este avanço beneficiará mais de 500 mil mineiros que vivem na região.

Esta e outras aquisições fazem com que a unidade de Bombeiro em Sete Lagoas esteja sempre em desenvolvimento, acompanhando o notável progresso industrial e populacional da região.

Assessor de Comunicação

CBMMG – 5ª Companhia Independente