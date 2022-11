 Após 10 anos, mandante da morte de “Tunico Donana” em Sete Lagoas, é condenado a 28 anos de prisão

Foi condenado a 28 de prisão, Márcio João Ribeiro, o Marcinho, mandante do assassinato de Antônio Claudio Maciel, o “Tunico Donana”.

A sentença foi proferida nesta terça-feira (29 de novembro), ao final do julgamento no Fórum Felix Generoso, em Sete Lagoas.

Anteriormente, o Júri estava programado para acontecer no dia 22 de junho, quando o réu não compareceu, alegando estar doente. Na ocasião, o advogado de defesa dele apresentou um atestado e mesmo assim seria julgado, pois o advogado o representaria.

Também duas mulheres que estavam no Júri alegaram que não podiam ficar no plenário, porque tinham filhos pequenos e não poderiam ausentar-se por dois dias.

Desta vez, o julgamento ocorreu e o réu foi condenado.

Relembre o caso

No dia 8 de outubro de 2012, o empresário Antônio Claudio Maciel foi executado de forma cruel quando buscava o filho em uma obra no bairro São José, sem ter tido a mínima condição de defesa. O executor o seguiu e atirou á queima roupa contra a vítima, em plena luz do dia, tendo o empresário morrido no colo do seu filho.

“Tunico Donana” era pessoa muito querida em Sete Lagoas e sua morte ganhou repercussão na mídia de todo o estado de Minas Gerais.

Após investigação a Polícia Civil prendeu todos os envolvidos no bárbaro crime, que segundo as investigações, havia sido encomendado por Márcio João Ribeiro, o “Marcinho”.

