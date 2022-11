Sinergia: Operação mira esquema criminoso que teria sonegado mais de R$ 44 milhões em impostos em Betim

Na ação de hoje, foram alvo de busca e apreensão residências de empresários, diretores e sede de empresas pertencentes a dois grandes grupos econômicos que se beneficiaram das fraudes da empresa situada em Andradas, no Sul de Minas.

Segundo as investigações, a empresa mineira era inserida na etapa da circulação da mercadoria em que haveria o pagamento de ICMS. Ou seja, havia a simulação de uma venda para a empresa e esta, por sua vez, efetuava nova venda simulada para outro Estado da Federação, sem o recolhimento efetivo do ICMS devido, já que ela se utilizava dos créditos frios que possuía para compensar com os débitos oriundos dessas vendas fraudulentas.