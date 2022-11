Início de funcionamento educativo dos radares é prorrogado para 15 de dezembro em Sete Lagoas

Medida visa dar prazo para aferição dos equipamentos por parte do InMetro; faixas indicativas também serão instaladas

Programados inicialmente para começar a funcionar em caráter educativo a partir desta quinta-feira, 1º de dezembro, os radares recém-instalados na cidade terão o início de seu funcionamento adiado em pelo menos 15 dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Seltrans). “O início da operação dos equipamentos de fiscalização eletrônica ocorrerá de forma ordenada e seguirá todos os critérios estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em suas resoluções”, explica a engenheira de trânsito da pasta, Thaís Moreira.

Atualmente os equipamentos estão em fase de aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (InMetro) e, à medida que forem aprovados pela entidade, será dada publicidade antes do início da operação, por meio do site da Prefeitura de Sete Lagoas e do Diário Oficial do Município.

“Após a aprovação de cada aferição do InMetro, será implantada faixa com 15 dias de antecedência com aviso do dia de início do funcionamento do equipamento no local de sua instalação. Desta forma, os condutores devem estar atentos à sinalização nos locais onde estão sendo instalados os equipamentos e aos canais oficiais de comunicação da Prefeitura para ter ciência da data de início da sua operação, além de respeitar as regras de trânsito e os limites de velocidade”, avisa a gerente do departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Dani Maia.

Desta forma, para que os procedimentos sejam cumpridos, será postergado o início da operação dos equipamentos, com previsão para o dia 15 de dezembro de 2022. “A partir desta data, os equipamentos já aferidos pelo InMetro terão início de funcionamento com período educativo até o dia 31 de dezembro para que os condutores se

conscientizem acerca do funcionamento dos equipamentos”, completa o secretário da pasta, Wagner Oliveira.

Confira os locais:

01. Av. Marechal Castelo Branco, n.º 4001

02. Av. Marechal Castelo Branco, oposto ao n.º 3780

03. Av. Múcio José Reis, n.º 612

04. Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 4100

05. Av. Prefeito Alberto Moura, oposto ao n.º 4100

06. Av. Prefeito Alberto Moura, oposto ao n.º 5700

07. Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 55

08. Av. Tunico Reis, oposto ao n.º 950

09. Av. Tunico Reis, n.º 1144

10. Av. Padre Tarcísio Gonçalves – sentido bairro / centro (próximo à Caterpillar)

11. Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 1311

12. Av. Prefeito Alberto Moura, próximo ao n.º 662 – N. Sra. Carmo II

13. Av. Secretário Divino Padrão, n.º 1277

14. Av. Secretário Divino Padrão, n.º 1270

15. Av. Tunico Reis esquina com Rua Neri Alves França (60km/h)

16. Av. Tunico Reis oposto ao n.º 100 (60km/h)

17. Av. Antônio Olinto, n.º 565 (40km/h)

18. Av. Múcio José Reis, n.º 213 (40km/h)

19. Av. Norte Sul, n.º 207 (60km/h)

20. Av. Norte Sul, n.º 160 (60km/h)

21. Av. Dr. Renato Azeredo, esquina com Praça Antônio Costa (60km/h)

22. Av. Dr. Renato Azeredo, esquina com R. Teófilo Otoni (60km/h)

CRONOGRAMA

15/12/2022: início da operação dos equipamentos (serão instaladas faixas com 15 dias de antecedência nos locais já aferidos).

15/12/2022 a 31/12/2022: período educativo (os equipamentos já aferidos estarão funcionando, porém, não serão geradas penalidades).

01/01/2023: início da operação dos equipamentos com geração de notificações e penalidades para os condutores infratores.

por Ascom Prefeitura