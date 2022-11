Minas cria mais 8.463 empregos com carteira assinada e acumula 626 mil novas vagas em quase quatro anos

Dados do Caged apontam que setor de serviços liderou a geração de postos de trabalho em outubro no Estado

Pelo nono mês consecutivo, Minas Gerais mantém saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados nesta terça-feira (29/11), o Estado criou em outubro 8.463 postos formais de trabalho.

No acumulado de janeiro de 2019 até o mês passado, já são 626 mil novas oportunidades de emprego para os mineiros, resultante de 7.840.773 contratações nesse período e do desligamento de outros 7.214.773 trabalhadores do mercado formal de trabalho.

Por atividade econômica, o setor de serviços liderou a geração de empregos em outubro deste ano, com a criação de 6.887 postos de trabalho. Em seguida, vieram o comércio (3.917 empregos) e a indústria (476). Já os segmentos de agropecuária e construção civil recuaram no mês, registrando saldos negativos de 1.342 e 1.475 empregos, respectivamente.

Segundo o superintendente de Gestão e Fomento ao Trabalho e à Economia Popular Solidária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Marcel Cardoso Ferreira de Souza, os dados positivos mostram que a economia mineira continua se recuperando após esse período mais grave da pandemia de covid-19.

“O setor de serviços liderou a geração de empregos em outubro e puxou essa média para cima. Hoje, segundo dados do IBGE, a taxa de desocupação em Minas está em 6,3% da População Economicamente Ativa, o que é bem baixa comparativamente aos anos anteriores. No pico (da covid), ela estava em 13,8%. Então, Minas está mostrando aí a força no mercado de trabalho”, enfatizou.

Brasil

No Brasil, também em outubro, houve a criação de 159.454 postos de trabalho, resultado de 1.789.462 admissões e de 1.630.008 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado deste ano, o saldo é de 2.320.252 novos trabalhadores no mercado formal.

O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 42.998.607 em outubro, o que representa um aumento de 0,37% em relação ao mês anterior (Com Agência Brasil).