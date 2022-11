SINE Sete Lagoas tem vaga para auxiliar de cozinha, dentre outras. Confira, nesta quarta (30)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Açougueiro: Conhecimento em cortes tradicionais, limpeza de carnes, auxiliar no recebimento de mercadorias, armazenamento em câmara fria, cuidar da arrumação e preparação dos balcões, equipamentos, sala de preparação, atendendo as regras de segurança e higiene. Fazer etiquetagem e embalagem dos produtos, verificação de validade e qualidade dos produtos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo-Disponibilidade para finais de semana e feriados.

Auxiliar de Cozinha: Preparação de alimentos, auxiliar na limpeza de panelas, facas, fogão e louças, e do local de trabalho, separação e manuseio dos alimentos que serão utilizados. Auxilia também na armazenagem dos produtos verificando sua conservação e data de validade. Auxiliar na limpeza e organização do restaurante e salão em geral.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo-Disponibilidade para finais de semana e feriados.

Cozinheiro: Responsável pela preparação e manipulação de alimentos, auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos. Coordenar atividades da cozinha. Participar da execução da faxina da área interna da cozinha, limpeza de máquinas e outros equipamentos- Disponibilidade para finais de semana e feriados.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo– Disponibilidade para finais de semana e feriados

Motorista: realizar carregamento diário no veículo, conferir mercadoria carregada, entregar a mercadoria ao cliente, realizar recebimentos quando necessário, realizar translado do freezer do armazém para fábrica e da fábrica para o cliente.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo-CNH D

Operador no Preparo de Massas Frescas: pesagem de produtos para fabricação de massas, adicionar ingredientes na masseira, cilindrar, cortar a massa com furadeira manual, realizar limpeza diária e conservação dos equipamentos do setor de produção.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA TEMPORARIA/Porteiro: Controle de acessos de pessoas, veículos e fornecedores, portaria informatizada, necessário conhecimento de informática.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA TEMPORARIA/Operador de Empilhadeira: planejar e realizar as atividades de empilhadeira em área industrial, interpretar informações do painel da maquina e identificar falhas mecânicas básicas do equipamento- CNH B

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Lavador de veículos: Lavar e manobrar os veículos-CNH AB

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Atendente: Atendimento ao publico presencial, telefone e informática básica –Obrigatório residir próximo ao bairro Canaã.

Experiência: Não exige Experiência – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar de transportes/operações: Carga, descarga e movimentação de mercadorias, conferir as cargas a serem entregues, certificar que não há avaria ou violações nos volumes e paletizar as mercadorias-Disponibilidade para o turno da tarde.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Limpeza: Serviço braçal, requer esforço físico, higienização e apoio operacional nos diversos locais do clube, eventos esportivos, cívico , culturais- disponibilidade turno tarde/noite e disponibilidade para finais de semana e feriados.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Pintor: Preparar as peças para a pintura, realizar pintura em peças de automóveis.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Linha de Produção: Fazer a qualidade manual dos garrafões, colocar rótulos, organizar os garrafões cheios no caminhão e atividades relacionadas a produção- Ter veiculo Próprio

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Tecnico Segurança do Trabalho : Gestão local dos Técnicos de Segurança e atividades,rotina Operacional em Logística para HSE,Gestão e compilação de Indicadores , Programas Comportamentais em HSE e Sistema de Gestão HSE,Responsável por campanhas e treinamentos de HSE- CNH :B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Segurança no Trabalho Concluído

TEMPORARIA/Conferente : Recebimento de matéria prima; coleta de amostragens para análise; preenchimento de documentose contagem de inventario do estoque – Desejavel CNH AB

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Ajudante de Forneiro: Auxiliar o forneiro na preparação da bica de escória e bica de gusa, no vazamento do alto forno; preparar a bica de ferro gusa, retirar escoria e realizar limpeza de todo o local de trabalho- REVEZAMENTO 6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Lingotador: Necessária experiência em siderúrgica no rodeio- opera a botoeira de comando da roda para o lingotamento do ferro gusa, acompanha o desmoldamento mecânico de gusa nas lingoteiras- REVEZAMENTO 6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Pátio: Auxiliar em pátio de locação de equipamentos para construção civil- morar próximo ao bairro primavera.

Experiência: não exige Escolaridade :Superior Incompleto em Administração, Logística ou Áreas Afins

Tratorista: Operar trator agrícola equipado com implementos no trato cultural de lavouras diversas. Eventualmente auxiliar na manutenção preventiva , limpeza dos equipamentos e fazer aplicação de defensivos agrícolas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Tratador de Equinos: Cuidar da limpeza das baias , tosar os cavalos, aplicar medicamentos em geral, fazer o trato dos animais para serem montados, cuidar de equipamentos e matérias para montaria e realizar manejo em geral dos equinos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Pivozeiro: Manejo e irrigação, manutenção e operação de pivô- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

TEMPORARIA/Soldador: Experiência com solda MIG e eletrodo-Disponibilidade para trabalhar em Curvelo

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

TEMPORARIA/Auxiliar de Montagem: auxiliar na montagem de veículos, realizando a instalação de componentes

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

TEMPORARIA/Técnico em Segurança no Trabalho: Elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários, inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investigar e analisar causas de acidentes para eliminar riscos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Segurança no Trabalho Concluído

Projetista / Estagio: Elaboração de projetos de desenhos de projeto básico 2d e 3d, participar da criação de layouts, Realizar especificação técnica e medição em obra, desejável conhecimento em AUTOCAD, Microsoft Office básico-CNH B.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Eletricista : Realizar a manutenção preventiva e corretiva em circuitos elétricos em baixa tensão energizados e desenergizados. desmontar, trocar componentes elétricos e energizar circuitos- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Serralheiro: Realizar manutenção corretiva em maquinas e implementos agrícolas e pecuárias em instalações diversas com auxilio de equipamentos de oxicorte, solda elétrica, lixadeira elétrica manual, policorte e furadeira. Eventualmente, fabricar estruturas e peças diversas- Disponibilidade para morar em Inhaúma.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Operador de Pa Carregadeira: Movimentação de rações diversas para alimentação de bovinos. realizar atividade diversas de movimentação de materiais, reparos em vias internas e carregamentos de caminhões, dirigir caminhão no transporte de insumos e rações para bovinos. Eventualmente realizar manutenção nos equipamentos- CNH D- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Ordenhador : Realizar teste no leite, fazer pré , limpar a ordenha, lavar os tanquetes da tubulação de leite, colocar teteiras,fazer o pós DIP, limpar ordenha tanque de leite e tubulações- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Técnico em Telecomunicações: Instalação, manutenção e desconexão em residências de clientes – CNH B

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Operador de Varredeira: Operar conjunto de trator varredeira dentro da área industrial, controlar quantidade de resíduos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Mecânico: Fazer balanceamento, montagem e desmontagem de pneus em veículo passeio. Auxilia nos serviços de alinhamento, quando necessário. Auxilia na limpeza e organização da loja.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Estoquista de oficina: Conhecimento de peças automotivas

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Gerente de Oficina: Gerenciar os mecânicos, atendimento ao publico, teste de veículos e experiência na área de oficina mecânica- CNH B é obrigatório e CNH A é desejável.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Eletricista: Montagem de infraestrura , passagem de circuitos elétricos, montagem de quadros elétricos, instalações de sondas e interruptores e instalações de luminárias.-obrigatório certificado de elétrica.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Elétrica Completo

Mecânico Alinhador

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Analista Contábil: Realizar análise, conciliações contábeis e financeiras, elaborar balanços , relatórios contábeis, por meio de análises de lançamentos e despesas, realizar os registros contábeis, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Completo em Ciências Contábeis- Informática Nível Básico

Operador de Vendas/Lojas: Atendimento ao cliente, operar caixa(registrar vendas), abastecimento/reposição de produtos nas gondolas, organização de estoque e loja, abertura e fechamento de caixa, conferencia de mercadorias e lançamentos de notas fiscais, e serviço braçal(carregar caixas pesadas).

Experiência: 6 meses na carteira Escolaridade: Ensino Médio Completo (desejável conhecimento básico em Excel, e-mail)

Auxiliar de Estoque :Entrega de peças aos manutentores, organização e limpeza do setor, carregamento e descarregamento de produtos, auxilio ao estoquista para contagem , baixa de itens, etiquetagem de peças

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo.

Eletricista Montador: Montagens de estruturas elétricas com leitos/ eletrocalhas/perfilados (Confecção de graus/solda e instalação), montagens de painéis elétricos- Curso NR10 e Curso NR35- disponibilidade para viajens e finais de semana

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Elétrica ou Eletrotécnica Concluído

Assistente de Comunicação/Marketing :Executar atividades relacionadas sites e mídias sociais.

Experiência: Não Exige – Escolaridade :Superior em Marketing/ Cursando /Incompleto /Completo

VAGA TEMPORARIA/Auxiliar de Montagem: auxiliar na montagem de veiculos,realizando a instalação de componentes.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Técnico de Manutenção Elétrica :Desejável noção em Elétrica – CNH: AB – Desejável Curso Técnico em Elétrica

Experiência: Não Exige – Escolaridade :Ensino Médio Completo

Eletricista Automotivo: Montagem e reparo dos sistemas elétricos e eletrônicos dos veículos,leitura e interpretação de desenhos técnicos, esquemas de montagem.Experiência como eletricista de manutenção em caminhões e ônibus.

Habilidade no manuseio de torquímetro, multímetro, ferro de solda, apertadeiras pneumáticas .

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Técnico em elétrica, eletrônica ou correlatas Completo

Designer Gráfico: Criação e desenvolvimento de artes, folders, catálogos e banners, planejamento e engajamento das mídias socias e elaborações de sorteios , conhecimento com Corewdraw, Photoshop, Illustratro, pacote Adobe, Instagram, Facebook ADS, planejamento estratégico, proativo e dinâmico

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Montador Industrial :Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

UAI/SINE