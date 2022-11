Projeto Esporte na Cidade amplia atuação em Sete Lagoas, e alunos recebem novos uniformes

Já tradicional em Sete Lagoas, o projeto Esporte na Cidade ampliou a atuação no município. Anteriormente, a iniciativa atendia alunos do bairro Cidade de Deus. Agora, além do habitual local, o projeto beneficia crianças e adolescentes também no bairro Barreiro. Ao todo, são 160 jovens atendidos, sendo 80 em cada local.

Na terça-feira (22) os alunos de ambos os locais receberam novos kits de uniformes para utilização nas atividades do Esporte na Cidade. Foram distribuídos, gratuitamente, camisa, quimono e faixa para todos os inscritos. Os participantes do projeto realizam aulas de judô duas vezes por semana. A duração de cada encontro é de uma hora. Podem participar do projeto crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade.

No Cidade de Deus, as aulas são realizadas no Próximo Passo. Já no Barreiro, as atividades acontecem no Salão Paroquial da Capela Bom Jesus. O projeto é realizado pela De Peito Aberto com patrocínio da Iveco (Cidade de Deus) e da Viena (Barreiro) por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Para Leonardo Costa, coordenador técnico do Esporte na Cidade, a ampliação do projeto em Sete Lagoas é um momento de satisfação. “A população de Sete Lagoas sempre abraçou o Esporte na Cidade. Estou muito feliz com o novo núcleo no Barreiro. Só tenho que agradecer à Iveco e à Viena por estarem conosco no objetivo de levar esporte de qualidade para os alunos sete-lagoanos”, celebrou.

Com informações de Samuel Santos