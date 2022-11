América-MG tem maior parte do time base do Brasileirão de 2022 garantido para próxima temporada

Clube segue mapeando mercado em busca de reforços, mas tem ‘time base’ sob contrato para próxima temporada

O América-MG está ativo no mercado buscando nomes para reforçar o elenco visando a próxima temporada. No entanto, boa parte do time base usado no Brasileirão de 2022 está sob contrato. A equipe foi montada baseada na minutagem durante as 38 rodadas do torneio, em levantamento feio pelo Espião Estatístico.

De acordo com os números, a equipe que mais jogou foi: Matheus Cavichioli; Patric, Éder, Conti, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Não surpreende que o atleta com a maior minutagem seja o volante Juninho. Foram 35 partidas de 38 possíveis, totalizando 3.397 minutos em campo. Ele é seguido pelo zagueiro Éder (3.327 minutos) e por Matheus Cavichioli (2.470 minutos). Todos os três tem contrato para a próxima temporada com o Coelho.

Da equipe com mais minutos em campo apenas um jogador não estará no plantel no ano que vem. dois jogadores tem situações indefinidas para 2023. O América-MG já oficializou a saída de Patric (1.923) do CT Lanna Drumond.

Já o zagueiro Conti (1.853 minutos) e o atacante Everaldo (2.030) estão emprestados, mas negociam com o clube e há otimismo para a continuação dos atletas.

Jogadores do América-MG reunidos antes do jogo contra o Atlético-GO — Foto: Alessandra Torres/AGIF

Henrique Almeida (1.606) e Felipe Azevedo (2.432) renovaram recentemente seus vínculos. Outros jogadores com boa participação estão sob contrato. Aloísio, Wellington Paulista, Matheusinho, Mastriani e Iago Maidana são jogadores com destaque na temporada que também tem permanência garantida.

Martínez, que afastado por lesão, jogou 228 minutos. Benítez, que negocia permanência, também sofreu com lesões mas teve participação maior: 838 minutos. Chama atenção também a pouca utilização do volante Zé Ricardo, presente em apenas 275 minutos. Todos eles jogaram menos que Pedrinho, que saiu no meio do ano. O atacante, agora na Rússia, somou 996 minutos.

O técnico Vágner Mancini falou, em entrevista coletiva, que espera contar com seis ou sete reforços para 2023. Para o comandante há uma exigência maior no planejamento e os novos nomes chegam para “melhorar em termos técnicos” o grupo de atletas.

Vagner Mancini comanda treino do América-MG no CT Lanna Drumond — Foto: João Zebral / América

O América-MG segue de férias e tem retorno previsto para o dia 14 de dezembro. A princípio, jogadores farão atividades remotas com acompanhamento do clube. A reapresentação presencial acontecerá no dia 26 de dezembro. A estreia no Campeonato Mineiro acontece no fim de janeiro.