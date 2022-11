Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville mostra grande equilíbrio na primeira rodada

Com futebol de boa qualidade e muita chuva começou a 30ª edição da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville. As primeiras partidas aconteceram no sábado (26) com confrontos nos Campos do Montreal e Arena Cooperlider / CAP. No domingo (27), os confrontos foram realizados nos Campos do Serrinha e Ideal. A rodada chegou ao fim na segunda-feira (28) à noite com mais uma partida no Campo do Serrinha.

O nível técnico da Copa Eldorado, a julgar pela rodada inaugural, tende a ser um dos melhores de todos os momentos. Com times bastante reforçados em seus elencos, todos os confrontos mostraram muito equilíbrio. A chuva também foi uma personagem constante nesta primeira rodada.

Ao todo, em 09 jogos, foram marcados 17 gols e a média foi de quase 2 gols por partida.

Os resultados foram os seguintes:

Curitiba 3 X 1 Aston Villa / Unilab

Montreal / Objetiva Proteção Veicular 2 X 1 AFP / Lontra

River 1 X 0 Villa Minas

CAP 0 X 0 União Alvorada (A partida entre CAP e União Alvorada foi paralisada no segundo tempo, porque choveu de forma torrencial no bairro Progresso. Uma árvore chegou a cair dentro do campo, em função da força da chuva e do vento. O resultado final de 0 x 0 foi mantido pela Coordenação).

Independente de Pompéu 0 X 0 Bosque / Vamberto Teixeira

Ideal 2 X 0 Sete de setembro / POP FM de Caetanópolis

Santa Helena / RG Track 2 x 1 Democrata BH

NF / Industrial 2 x 0 Bangú / Auto Bitts

União do Morro Morro / Garimpeiro 1 X 1 São Sebastião de Pindaíbas

As 18 equipes estão divididas assim nos 06 grupos:

CHAVE A: Montreal / Objetiva Proteção Veicular, Democrata / BH e Bangu / Auto Bitts

CHAVE B: NF / Industrial, Santa Helena / RG Track e AFP / Lontra

CHAVE C: União do Morro / Garimpeiro, Curitiba e Bosque / Vamberto Teixeira

CHAVE D: Independente de Pompéu, Aston Villa / Unilab e São Sebastião de Pindaíbas

CHAVE E: CAP, River e Sete de Setembro / POP FM de Caetanópolis

CHAVE F: Ideal, Villa Minas e União Alvorada

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

A segunda rodada da Copa Eldorado tem início previsto para o próximo final de semana com os seguintes confrontos:

Sábado:

Campo do Serrinha:

13:45 – União do Morro / Garimpeiro X Aston Villa / Unilab

15:45 – Bosque / Vamberto Teixeira x São Sebastião de Pindaíbas

Arena Cooperlíder (Campo do CAP):

13:45 – Villa Minas x CAP

15:45 – União Alvorada x Sete de Setembro / POP FM

Domingo:

Campo do Bangu:

08:15 – Democrata / BH x NF/Industrial

10:15 – Bangu / Auto Bitts x AFP / Lontra

Campo do Curitiba:

08:15 – Santa Helena / RG Track x Montreal / Objetiva Proteção Veicular

10:15 – Curitiba x Independente de Pompéu

Terça-feira:

Campo do Montreal:

19:30 – River x Ideal

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.

Por Álvaro Vilaça