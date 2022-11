Atlético-MG tem punição de Pavón na Libertadores pela frente; reforço prevê 2023 com mais ritmo de jogo

Jogador ainda tem seis jogos de suspensão para cumprir na Conmebol

O Atlético-MG terminou 2022 com o atacante Cristian Pavón no comando do sistema ofensivo, ao substituir Edu Vargas no fim contra o Corinthians. Jogo da classificação à Libertadores. Na competição, o argentino ainda tem seis jogos para cumprir de suspensão. Ele tenta a revogação.

Pavón levou gancho da Conmebol justamente pela confusão armada no Mineirão quando o Boca foi eliminado pelo Galo em 2021. Punições do Tribunal Disciplinar para cinco a seis jogos só prescrevem no prazo de três anos. Assim, ou Pavón consegue liberação do TAS, ou será desfalque certo do Atlético até a segunda rodada de uma hipotética fase de grupos.

Como o Atlético foi o sétimo colocado do Brasileiro, precisará disputar a Libertadores a partir da segunda fase. Confrontos de ida e volta contra adversário definido em sorteio. Mesmo sistema para a terceira fase, se passar. Então, caso haja novo avanço, será o adversário de pote 4 de algum grupo.

Atacante Cristian Pavón em ação durante Corinthians 0x1 Atlético-MG — Foto: Pedro Souza/CAM

Pavón move recurso no TAS, e, auxiliado pelo departamento jurídico do Atlético, argumenta que, se tiver que cumprir a suspensão, será punido de forma excessiva, pois já ficou impedido de atuar na Libertadores 2022. Ele não foi inscrito pelo Boca Juniors porque decidiu não renovar o contrato. Optou por assinar com o Galo em julho.