Atleta da Peteca do Clube Náutico é Destaque no Campeonato Brasileiro

Bruna Nogueira, atleta do grupo de peteca do Clube Náutico e sua parceira, Isa Carla de Belo Horizonte, participaram do 33º Campeonato Brasileiro de Seleções e conquistaram o 3º lugar na categoria adulto.

O Campeonato Brasileiro foi realizado de 12 a 14 de novembro de 2022, no Country Clube Goiás em Goiânia/GO.

Nossos parabéns a Bruna e sua Parceira Isa pela conquista!

Que o feito de vocês inspire e incentive os atletas do Clube, de todas as modalidades esportivas.