Seltrans instala quebra-molas em pontos críticos de vias para evitar acidentes

Motoristas devem ficar atentos à sinalização viária e respeitar os limites de velocidade das ruas

Atendendo a diversos pedidos da população e de associações de moradores, além de diagnósticos de locais com grande fluxo de travessia de pedestres, a Secretaria Municipal de Trânsito (Seltrans) instalou na última semana 20 redutores de velocidades, sendo 15 ondulações transversais tipo A e cinco ondulações transversais tipo B (quebra-molas). A iniciativa visa inibir acidentes e fazer com que motoristas respeitem os limites de velocidade das vias.

Assim, condutores devem ficar atentos aos locais, que contam com sinalização adequada, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e os Manuais Brasileiros de Sinalização do Contran, informando a existência dos redutores tanto a uma distância de 50 metros quanto no local exato dos quebra-molas. “É papel do condutor do veículo observar a sinalização de trânsito e respeitá-la para evitarmos acidentes”, reforça o secretário de Trânsito e Transporte de Sete Lagoas, Wagner Oliveira.

As ondulações transversais tipo A possuem comprimento de até 9,00 metros, largura de 3,70m e altura de 10,00 centímetros. Já as ondulações transversais tipo B têm comprimento de até 9,00m, largura de 1,50m e altura de 8,00 centímetros. Confira os endereços:

01. Av. Múcio José Reis, n.º 2981, bairro Jardim Europa;

02. Rua Capitão José Pereira da Costa, n.º 493, bairro Dona Dora;

03. Rua Presidente Kennedy, n.º 1010, bairro Nossa Senhora das Graças;

04. Rua Antonieta França Silva, n.º 189, bairro Várzea;

05. Rua Dom Pedro I, n.º 30, bairro Progresso;

06. Rua José Sérvulo Soalheiro, n.º 2469, bairro Nova Cidade;

07. Av. Carmem Kilesse, n.º 568, próximo ao Supermercado Guimarães, bairro Iporanga;

08. Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, n.º 502, bairro CDI;

09. Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, n.º 772, bairro CDI;

10. Rua Gandhi, n.º 57A, bairro JK;

11. Av. Gustavo Henrique França Figueiredo. n.º 53A, bairro Bela Vista;

12. Av. Prefeito Alberto Moura, Sodecia. Sentido UPA/Esc. Técnica;

13. Av. Prefeito Alberto Moura, Sodecia. Sentido Esc. Técnica/UPA;

14. Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 15934 (sentido bairro >> centro), bairro Portal da Serra;

15. Av. Ozires Vieira, n.º 241, bairro Verde Vale;

16. Rua Guaraci, n.º 166, bairro Emília;

17. Rua Sulfumiro de Freitas, em frente à Cerâmica São Geraldo, bairro Progresso;

18. Rua Sulfumiro de Freitas, n.º 423, bairro Progresso;

19. Rua Raimundo Evangelista França, n.º 170, bairro Vapabuçu;

20. Av. Prefeito Alberto Moura, após Autoforjas, bairro Distrito Industrial.

A Seltrans informa ainda que será realizada a implantação de sinalização horizontal (pintura) das ondulações, e aguarda condições climáticas favoráveis que permitam a execução dos serviços.