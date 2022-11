ASSAÍ inaugura loja em Ipatinga e chega a 6 unidades em Minas Gerais

Unidade é a primeira da empresa na cidade mineira e apresenta a proposta da Companhia de preço baixo somado a uma experiencia de compras superior no segmento de atacarejo. Foram gerados 500 empregos

Em linha com o seu plano de expansão no estado de Minas Gerais, o Assaí Atacadista inaugura, nesta terça-feira, 29 de novembro, a 6ª loja no Estado e a primeira na cidade de Ipatinga. Localizada na Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.765, no bairro Industrial, a 750 metros do Ginásio Centro de Tradições Mineiras e 4 km do Shopping Vale do Aço (maior shopping center do leste de Minas Gerais), o Assaí Ipatinga é amplo, agradável, possui estacionamento próprio e oferece variedade de produtos e serviços

“Estamos ampliando a nossa presença no Estado com a chegada na região do Vale do Aço, atendendo assim, tanto aos(as) clientes finais como pequenos(as) comerciantes ipatinguenses(as) do ramo de alimentação em busca de um atacadista que ofereça preços baixos e uma experiência superior de compras, características do Assaí”, afirma Murilo Coelho, Diretor de Operações Regional do Assaí Atacadista.

A nova loja será aberta gerando renda e emprego à cidade: 500 novas posições de trabalho foram criadas para a unidade; além de fomentar a economia local: 90% dos fornecedores de Frutas, Legumes e Verduras, por exemplo, são de produtores e agricultores locais.

No total, mais de 9 mil produtos são comercializados na loja, contemplando as categorias de alimentos, bebidas, higiene pessoal e limpeza, bazar, automotiva, pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis. Além da variedade de itens, o Assaí é Ideal para quem busca economia. Os preços são, em média, de 10% a 15% mais baratos do que no varejo convencional. Um dos principais atrativos para quem procura economizar é o “preço de atacado”, ou seja, ao adquirir mais de um item, a partir da quantidade indicada na etiqueta de preço do produto, o cliente ganha desconto em relação ao “preço do varejo” (valor para compras unitárias).

“O Assaí tem sido muito bem recebido pelos(as) mineiros(as), o que motiva nossa expansão no Estado. Isso se deve também ao sucesso da proposta da marca, que prioriza sempre um excelente atendimento e preço baixo, respeitando as características de cada região em que operamos”, explica Coelho.

Nova loja

Com 5,5 mil m² de área de loja, o Assaí Ipatinga foi construído dentro da geração mais moderna de lojas do Assaí – com climatização e iluminação aperfeiçoadas, pé direito alto e corredores largos e espaçosos. As obras também tiveram como base a preocupação por uma operação sustentável para o meio ambiente, com projeto previsto para contar com uso racional de energia elétrica e melhor aproveitamento da luz natural. A unidade conta, por exemplo, com iluminação em LED e com isolamento térmico. Com 28 caixas de pagamento (incluindo opções para compras rápidas de até 15 volumes) e mais de 490 vagas de estacionamento para carros e motos.

Variedade de serviços

Dentre os serviços disponíveis no Assaí Ipatinga, é possível encontrar: Açougue, com os melhores cortes e um time treinado de açougueiros(as) para preparar a peça ao gosto do(a) cliente. E a Cafeteria, um espaço com ótimas opções de cafés, sucos, salgados e bolos para um momento de pausa entre as compras.

Além disso, o serviço de Televendas é ideal para o(a) comerciante que precisa de agilidade. Ele(a) pode ligar para a unidade, consultar os preços, selecionar os produtos e apenas passar no local para pagar e retirar a compra.

Assaí em Minas Gerais

Atualmente, a Companhia está com 253 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal. Em Minas Gerais, esta é a 6ª loja da empresa, que, há uma semana, inaugurou a sua 1ª unidade em Belo Horizonte e, também, está presente em Betim, Contagem, Sete Lagoas e Uberlândia. O Assaí deve inaugurar mais duas unidades na capital mineira e uma em Juiz de Fora até o final de 2023.

Serviço: Inauguração Assaí Ipatinga

Data: 29 de novembro 2022

Horário: 8h

Endereço: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.765 – Bairro Industrial

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, a sua bandeira própria de cartão de crédito que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se comprar somente uma única unidade de qualquer item Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 13h.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de Cash & Carry que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral, seja na compra de itens unitários ou grandes volumes. Com faturamento de aproximadamente R$ 55 bilhões nos últimos 12 meses, está presente nas cinco regiões do País com mais de 250 lojas distribuídas em 23 estados, além do Distrito Federal. Possui cerca de 70 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence pelo 7º ano consecutivo); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.

