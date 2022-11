Cruzeiro leva multa e punições por confusão em jogo com o Guarani

O clube foi multado em R$ 2,4 mil por atraso no retorno do segundo tempo, além de três jogadores punidos com suspensão de uma ou duas partidas

O Cruzeiro foi multado e punido por infrações cometidas na partida diante do Guarani, válida pela 36ª rodada da Série B, da última temporada. Na ocasião, a Raposa perdeu o jogo por 1 a 0. As infrações foram julgadas na terça (22) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).

O clube foi multado em R$ 2,4 mil por atraso no retorno do segundo tempo. Mas acabou absolvido de arremesso de copos após a identificação dos infratores. Machado acabou suspenso por dois jogos, enquanto o atacante Edu e o lateral Daniel Junior suspensos por uma partida, cada. O time mineiro ainda teve o preparador físico Gonzalo Menoni punido com uma partida de suspensão e o funcionário Enrico Ambrogini advertido. A decisão é de primeira instância e cabe recurso.

Edu foi punido por, na comemoração do gol do Guarani, “sair do seu banco de suplentes e ir na direção dos atletas adversários que estavam comemorando o gol e agarrando a camisa de forma agressiva de seu adversário nº 10 Giovanni Augusto Oliveira Cardoso, dar início a um princípio de confusão”, narrou o árbitro sobre o atacante, na súmula.

Já o volante Filipe Machado foi denunciado por jogada violenta descrita no artigo 254 e por conduta antidesportiva no artigo 258. O meia Daniel Junior teria ofendido o juiz da partida.