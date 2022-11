SEST SENAT inaugura nova unidade em Sete Lagoas

Espaço está localizado em região estratégica para o escoamento da produção nacional e permitirá a ampliação da oferta de serviços de qualificação profissional e de saúde oferecidos aos trabalhadores do setor de transporte e à comunidade em geral em Minas Gerais

Na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) inaugura uma nova unidade em Minas Gerais, desta vez em Sete Lagoas (MG).

O valor do investimento na nova sede é de R$ 19 milhões, considerando a obra e todos os equipamentos e mobiliários. A entrega será mais um marco para o setor de transporte de todo o estado. A solenidade será realizada às 10h, na Rodovia BR-040, Km 471, Bairro Eldorado, e seguirá os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde.

A nova estrutura, mais ampla, mais moderna e mais eficiente, vai oferecer novos serviços na área de saúde e educação. Entre eles, estão: o simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus — tecnologia de ponta utilizada no aperfeiçoamento de motoristas profissionais, com foco na prevenção de acidentes e na condução eficiente e econômica; além da ampliação de atendimentos de saúde nas especialidades de psicologia, nutrição, odontologia e fisioterapia. A capacidade é de 53 mil atendimentos ao ano para os trabalhadores do transporte, seus familiares e a comunidade. Os atendimentos são gratuitos a todos os trabalhadores do setor de transporte.

O presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa, afirma que, com a inauguração da nova unidade, o SEST SENAT reforça seu compromisso de estar onde o trabalhador do transporte mais precisa. “Onde há mercado transportador, existe SEST SENAT. Sete Lagoas é mais uma cidade mineira localizada em uma região estratégica para o escoamento da produção nacional. Com a instalação dessa nova unidade, vamos continuar induzindo o desenvolvimento regional e contribuindo para o aprimoramento do setor e dos trabalhadores do transporte”, afirma.

Para o presidente da Fetram-MG e do Conselho Regional do SEST SENAT, Rubens Lessa, a nova unidade vai garantir a ampliação dos serviços de excelência para os profissionais do transporte do estado de Minas Gerais. “Essa nova estrutura vai contribuir e oferecer as melhores condições, em infraestrutura e equipamentos de última geração, para a formação e aprimoramento desses profissionais, além de cuidar preventivamente da sua saúde e de seus familiares”, destaca.

Estrutura

A nova estrutura tem 1.889,17 m2 de área construída e conta com sala de treinamento no simulador de direção, com capacidade para 15 alunos; três salas de aula com capacidade para 25 alunos cada; e um laboratório de informática, com capacidade para 18 alunos.

Na área de saúde está equipada para prestar atendimentos em fisioterapia, psicologia, nutrição e odontologia clínica em quatro consultórios. A unidade também oferece um centro de eventos.

Expansão

A unidade de Sete Lagoas será a sétima a ser inaugurada no Brasil e a quarta em Minas Gerais em 2022. Em todo o estado, são 26 unidades em funcionamento. A inauguração da próxima sexta-feira (2) integra o plano de expansão e melhoria da rede física do SEST SENAT em todo o Brasil. A ampliação das unidades permite ao SEST SENAT oferecer mais e melhores serviços aos trabalhadores do setor e, assim, garantir mais eficiência para as empresas.

SERVIÇO

O quê: Inauguração da nova unidade do SEST SENAT de Sete Lagoas

Quando: 2 de dezembro, às 10h

Onde: Rodovia BR-040, Km 471, S/N Bairro Eldorado

A cerimônia seguirá os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde.

Assessoria de Imprensa FETRAM