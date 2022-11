Prefeitura de Sete Lagoas zera fila de acertos rescisórios injetando mais R$ 16 milhões na economia

Compromisso assumido no início da gestão foi inteiramente cumprido pelo prefeito Duílio de Castro nesta quarta

Um compromisso assumido no início da gestão Duílio de Castro foi finalizado na manhã desta quarta-feira, 23 de novembro: a última etapa da escala de pagamentos de servidores e ex-servidores anunciada pelo prefeito no dia 20 de outubro. Desta vez, foram injetados na economia da cidade mais de R$ R$ 16 milhões referentes a acertos rescisórios acumulados de vários governos. Com isso, a atual administração zera uma dívida do Município que ultrapassava os R$ 40 milhões.

O cronograma de pagamentos, que vai totalizar quase R$ 160 milhões, foi iniciado no dia 27 de outubro com a antecipação da folha salarial do mês. As próximas etapas envolvem a folha de novembro no próximo dia 30, o 13º Salário no dia 9 de dezembro e a folha de dezembro no dia 28 do mesmo mês. “Essa injeção de recursos está aquecendo a economia local, gerando emprego e renda e fazendo com que nossa cidade esteja em festa”, avalia o prefeito Duílio de Castro.

A atual administração planejou de maneira transparente e justa o pagamento desta dívida iniciado em abril de 2020. Um cronograma de acertos foi colocado em prática levando em consideração o fluxo financeiro e a necessidade de investimento contínuo em áreas prioritárias como Saúde, Educação, Assistência Social e Obras Públicas. Mesmo com a pandemia, este compromisso com servidores e ex-servidores não foi deixado de lado. “Não existe fórmula mágica. Trabalhamos com planejamento, austeridade e senso de justiça. Estamos zerando uma dívida histórica pagando R$ 16 milhões só nesta quarta-feira. Agradeço aos servidores que ajudam muito nesta missão de reorganizar financeiramente a Prefeitura, quitar dívidas, pagar quem tem direitos e ainda realizar grandes obras”, completou o prefeito.

Assim que o dinheiro foi depositado em contas bancárias do beneficiários, no início da manhã, a repercussão foi imediata. “Falar o quê dos esforços e compromissos dessa gestão? Um alívio providencial para todos”, comentou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes. “Valeu o esforço para atender algo justo e necessário. Parabéns ao nosso prefeito Duílio e toda equipe envolvida nesta tarefa gigantesca”, completou o coordenador de TI, Márcio Aguiar.

Quem tem direito a algum valor de acerto e, por alguma questão técnica de sua instituição bancária, não tenha recebido, deve procurar o Departamento Administrativo da Prefeitura no 4º andar do prédio do Bela Vista ou ligar para (31) 3779-7000.