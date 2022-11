Reforço do América-MG, Nino Paraíba integra time dos experientes e foi carrasco do Flamengo; entenda

Lateral-direito tem 36 anos e chega do Ceará, onde foi carrasco do Flamengo no Brasileirão deste ano

Nino Paraíba é o primeiro reforço anunciado pelo América-MG para 2023. Com 36 anos, o lateral direito chega do Ceará, onde foi carrasco do Flamengo no Brasileirão deste ano.

Até pela posição em que atua, Nino fechou 2022 com apenas dois gols. Além dos cariocas, outra vítima do lateral foi o Tombense. Nino marcou também no final do segundo tempo e selou a vitória do Ceará por 2 a 0 na partida válida pela Copa do Brasil.

Nino Paraíba fechou o ano como titular absoluto do Ceará, onde atuou por 55 jogos, com 2 gols e 4 assistências.