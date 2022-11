Brasil conta com gol de Casemiro, bate Suíça e se classifica na Copa

A tensão tomava conta do Estádio 974, em Doha, nesta segunda-feira (28) quando Casemiro transformou a preocupação em festa. Com um gol salvador na reta final do jogo, o volante assumiu a responsabilidade ofensiva em um time cheio de atacantes e garantiu a vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar.

Com a vitória, a Seleção Brasileira lidera a chave com seis pontos e está garantido matematicamente na próxima fase. Em seguida, aparece a Suíça (três). Camarões e Sérvia têm um, com vantagem camaronesa no saldo de gols (menos um a menos dois).

A rodada final do grupo será na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília). Em Lusail, o Brasil enfrenta Camarões. Sérvia e Suíça duelam no Estádio 974. Equilíbrio e poucas chances

Sem os lesionados Danilo e Neymar, o técnico Tite optou por uma alternativa mais conservadora.

Na lateral, escalou Éder Militão, que foi convocado como zagueiro. No meio-campo, o volante Fred foi o escolhido – o que fez Lucas Paquetá avançar para a função de armador central.

O Brasil teve dificuldade de impor o jogo de posse nos primeiros minutos e viu o adversário ficar com a bola por mais tempo.

Os suíços até deixaram para trás o estigma do “ferrolho”, que os acompanha desde o Mundial de 1938. Porém, nada produziu de relevante ofensivamente na etapa inicial.

Aos poucos, a Seleção Brasileira passou a ocupar o campo da Suíça. Mas não estava fácil superar a marcação rival, posicionada com uma linha de quatro defensores, um meio-campo povoado com cinco e o centroavante Embolo sempre atrás da linha da bola.

No primeiro descuido, o Brasil quase abriu o placar em cruzamento de Raphinha para Vinícius Júnior, que finalizou para defesa de Sommer.

Foi a única oportunidade de perigo até o intervalo, quando Tite decidiu mandar a campo um time mais ofensivo, com o atacante Rodrygo no lugar de Paquetá.

Casemiro salva

A dinâmica ofensiva do jogo melhorou ligeiramente na volta para o segundo tempo. O Brasil se propôs a ser mais ofensivo, enquanto a Suíça finalmente começou a levar perigo.

Em dez minutos, as duas seleções só não abriram o placar por detalhe – os suíços pararam em um carrinho de Vini Júnior, enquanto os brasileiros lamentaram que Richarlison não tinha uns centímetros a mais para empurrar cruzamento para o gol.

Sem um armador de origem, o volante Casemiro assumiu a função e achou Vini na área. O atacante bateu colocado na saída de Sommer e abriu o placar, mas o gol foi invalidado por impedimento de Richarlison na origem do lance.

A jogada aumentou a tensão do jogo e das arquibancadas. Em busca de alternativas, Tite mandou Gabriel Jesus e Antony a campo. Mas foi um volante que resolveu.

Aos 38 minutos, Casemiro recebeu de Rodrygo na área e deu um chutaço, que desviou na marcação e parou no fundo da rede: 1 a 0. Alívio e festa para o Brasil, que sonha com o hexa.

BRASIL 1 X 0 SUÍÇA

Brasil

Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Alex Telles, aos 41′ do 2ºT); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães, aos 13′ do 2ºT) e Lucas Paquetá (Rodrygo, no intervalo); Raphinha (Antony, aos 28′ do 2ºT), Vinícius Júnior e Richarlison (Gabriel Jesus, aos 28′ do 2ºT)

Técnico: Tite

Suíça

Sommer; Widmer (Frei, aos 41′ do 2ºT), Akanji, Elvedi e Rodriguez; Freuler e Xhaka; Rieder (Steffen, aos 13′ do 2ºT), Sow (Aebischer, aos 31′ do 2ºT) e Vargas (Edimilson Fernandes, aos 13′ do 2ºT); Embolo (Seferovic, aos 31′ do 2ºT)

Técnico: Murat Yakin

Motivo: segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Data e horário: segunda-feira, 28 de novembro de 2022, às 13h

Gol: Casemiro, aos 38′ do 2ºT (BRA)

Cartões amarelos: Fred, aos 7′ do 2ºT (BRA); Rieder, aos 5′ do 2ºT (SUI)

Público: 43.649 torcedores

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Assistentes: David Moran (El Salvador) e Zachari Zeegelaar (Suriname)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Com Superesportes