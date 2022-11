Para evitar discriminação: OMS recomenda o uso do nome ‘mpox’ para se falar da varíola dos macacos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou nesta segunda-feira (28) um comunicado recomendando a adoção do nome “mpox” para a varíola dos macacos (Monkeypox). Segundo a entidade, a alteração é importante para evitar o uso de linguagem racista e estigmatizante. Determinadas comunidades têm reclamado do uso do nome da doença de maneira depreciativa e racista.