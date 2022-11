Prefeitura conclui licitação para calçamento de dezenas de ruas no bairro Cidade de Deus

Um sonho de décadas para centenas de famílias do bairro Ondina Vasconcelos (Cidade de Deus) está prestes a se tornar realidade. Foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 24 de novembro, dia do aniversário dos 155 anos de Sete Lagoas, o Despacho Homologatório Adjudicatório relacionado à Concorrência Pública Nº 011/2022. Em outras palavras: saiu o resultado da empresa vencedora da licitação para o calçamento de dezenas de ruas de terra do bairro. O valor do contrato será de R$ 2.023.836,42.

“O processo teve início em setembro, com a publicação do edital. O resultado preliminar foi divulgado no início do mês de novembro e, após o julgamento do recurso, foi confirmada como vencedora do certame a empresa Campos Construtora e Serviços de Locação Ltda, com a proposta mais econômica e abaixo do valor estimado para a execução das obras”, explica o Consultor de Licitações e Compras do Município, Itamar Cota Pimentel. Os serviços serão feitos em alvenaria poliédrica e devem começar tão logo o contrato seja assinado e o prefeito Duílio de Castro dê a ordem de serviço, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Antes mesmo da conclusão da licitação, a Secretaria Municipal de Obras já deu início aos trabalhos e, durante a última semana, aplicou o cascalhamento em algumas ruas. Outro processo licitatório será realizado em fevereiro do ano que vem, contemplando mais vias. “Serão, no total, 32 vias atendidas, entre trechos de ruas, ruas inteiras e avenidas”, informou o secretário da Pasta, Antônio Garcia Maciel. Será o fim do barro em períodos de chuva e da poeira em períodos de seca em mais um compromisso da atual gestão sendo cumprido junto à população.