PRF acompanha obras em retorno na Lontrinha da BR-040, em Sete Lagoas

Nesta segunda-feira, 28, foram iniciados os primeiros trabalhos para a realização da obra do retorno em desnível existente no km 460 da BR 040, local este denominado Lontrinha. O retorno em questão está inacabado e inacessível há anos.

Existe um acesso irregular em nível que é utilizado pelos usuários da rodovia para retornos e manobras em geral, mas devido à grande quantidade de ocorrências de acidentes no local verificou-se a necessidade de fechamento desse acesso irregular mas, para isso, deveria ocorrer a obra do retorno em desnível, para que haja um retorno no local e para não prejudicar o dia-a-dia dos moradores da Comunidade Lontrinha.

Desta forma, foram realizadas reuniões nos dias 7 e 16 de novembro entre a Polícia Rodoviária Federal, a Concessionária VIA 040 e o senhor Sebastião José Bastos (proprietário do terreno onde será feita a finalização da obra do retorno), tendo sido definida e acordada a realização de uma obra paliativa para trânsito de motos, automóveis, caminhonetes, microônibus e ônibus no retorno em desnível.

A exceção ao trânsito de veículos de carga no retorno se deve ao fato de a obra que será realizada não possuir estrutura que suporte o peso de tais veículos .A obra deverá estar pronta em até 20 dias, a depender das condições climáticas.

Após o término da obra do retorno em desnível, será realizado o fechamento total do acesso irregular em nível.

